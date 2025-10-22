Het Verbond van Verzekeraars heeft de eerste fase voor de ontwikkeling van ESG-rapportagestandaarden voor verzekeraars succesvol afgerond. Daarmee zet de sector een belangrijke stap naar meer transparantie en eenduidigheid in de manier waarop verzekeraars rapporteren over de CO2-uitstoot van zakelijke portefeuilles zoals brand, aansprakelijkheid, motor en landbouw en particuliere autoverzekeringen.

“Het is aan verzekeraars te besluiten om de standaarden, gebaseerd op de PCAF-standaarden, toe te passen in het jaarverslag over 2026. Of al eerder in het jaarverslag over 2025,” vertelt een opgetogen programmamanager Minkenberg na het akkoord van het Verbondsbestuur. De samenwerking binnen de twee werkgroepen laat volgens Minkenberg zien dat de sector in staat is om complexe regelgeving om te zetten in praktische oplossingen. “Daardoor zijn verzekeraars beter in staat om hun koolstofvoetafdruk te begrijpen. En dat helpt om klimaatdoelen te behalen.”

Aan de slag met nieuwe standaarden

Ander goed nieuws is dat Minkenberg ook toestemming heeft gekregen om aan de slag te gaan met twee nieuwe ESG-sectorstandaarden voor wonen particulier en vrachtvoertuigen. “Dat betekent dat we in de loop van volgend jaar ook een gedeelde methodiek hebben voor het berekenen en rapporteren over de CO2-uitstoot voor deze verzekeringen, conform de Europese ESG-standaarden. En met een hoge datakwaliteit.”

Complexe regelgeving omzetten in praktische oplossingen

Het Verbond publiceert binnenkort de standaarden op de website in de vorm van een Wiki webpagina, gebouwd op basis van een dataschema (de blauwdruk of beschrijving van hoe gegevens zijn opgebouwd, gestructureerd en met elkaar samenhangen). De te hanteren Nederlandse definities aan de hand van de Insurance Reporting Standards (NL-IRSE) worden in een boekje opgenomen en gepubliceerd op www.verzekeraars.nl.

Minkenberg is voor de nieuw te ontwikkelen ESG-standaarden op zoek naar specialisten van verzekeraars die onderdeel uit willen maken van een sectorteam wonen particulier en een sectorteam vrachtvoertuigen.

Sectorbrede aanpak

Het initiatief voor gezamenlijke standaarden kwam voort uit de wens om te voorkomen dat iedere verzekeraar afzonderlijk invulling zou geven aan de rapportageverplichtingen uit de Europese CSRD-wetgeving. “Het is immers lastig uit te leggen dat precies dezelfde auto bij de ene autoverzekeraar meer uitstoot dan bij een andere, simpelweg omdat zij verschillende berekeningsmethoden of brondata gebruiken,” licht Minkenberg toe. “Door samen één ESG-standaard te ontwikkelen, werk je niet alleen (kosten)efficiënt, maar vergroot je ook de transparantie en uitlegbaarheid richting de toezichthouder.”

Bron: Verbond van Verzekeraars