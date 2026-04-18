Het Verbond van Verzekeraars en BOVAG hebben in nauwe samenwerking samen met verzekeraars en autoschadeherstelbedrijven een manifest opgesteld om de toepassing van duurzaam autoschadeherstel te versnellen. Met dit initiatief spreken partijen de gezamenlijke ambitie uit om de milieu-impact van autoschadeherstel te verminderen en de branche toekomstbestendig te maken.

Het Verbond van Verzekeraars en BOVAG zien verduurzaming als een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Door nauwer samen te werken willen verzekeraars en schadeherstelbedrijven ervoor zorgen dat duurzame keuzes steeds vaker de norm worden in het herstelproces. Daarbij staat het uitgangspunt centraal dat beschadigde onderdelen waar mogelijk worden hersteld in plaats van vervangen. Voor vervanging willen partijen belemmeringen wegnemen zodat vaker circulaire of gebruikte onderdelen kunnen worden toegepast, zonder concessies te doen aan veiligheid en kwaliteit.

Zes actielijnen

Het manifest beschrijft gezamenlijke uitgangspunten en zes actielijnen die bijdragen aan een duurzamer schadeherstelproces. Zo zetten partijen onder meer in op efficiëntere digitale intakeprocessen, het stimuleren van duurzaam vervangend vervoer, het beter benutten van gebruikte onderdelen uit demontagevoertuigen en het toepassen van herstelmethodes met een lagere CO₂-voetafdruk. Ook zullen BOVAG en Verbond werken aan het beter meten en monitoren van de voortgang van verduurzaming in de branche.

Meer partijen

Naast verzekeraars en schadeherstelbedrijven richten de initiatiefnemers zich nadrukkelijk op andere partijen in de schadeherstelketen, zoals demontagebedrijven, leveranciers en recyclers. Door gezamenlijk op te trekken, willen zij belemmeringen voor circulaire oplossingen wegnemen en duurzame innovaties sneller laten opschalen. Het uiteindelijke doel is dat duurzaam autoschadeherstel uitgroeit tot de standaard in de branche.

In gesprek

Het manifest moet daarbij niet alleen richting geven, maar ook het gesprek in de sector stimuleren. Door ervaringen en best practices te delen en duidelijke afspraken te maken richting klanten en ketenpartners, willen partijen de verduurzaming van autoschadeherstel verder versnellen.

Het manifest is gepresenteerd op het BOVAG-congres voor schadeherstel op 15 april 2026.

Foto: Christianne van der Wal (algemeen voorzitter van BOVAG) en Geeke Feiter (directeur bij Verbond van Verzekeraars). Foto: Geerke Vermeulen Fotografie.