Bijna de helft van de Nederlanders (45%) vindt weliswaar dat Nederland meer moet doen om klimaatverandering tegen te gaan, maar daarmee lopen we wereldwijd allesbehalve voorop. Integendeel: het gemiddelde voor de 31 onderzochte landen ligt op 59 procent. In werkelijkheid is Nederland bepaald geen koploper als het gaat om het tegengaan van CO 2 -uitstoot. Nederland heeft bijvoorbeeld lange tijd tot de minst duurzame landen van de Europese Unie behoord wat betreft het percentage hernieuwbare energie, al is een flinke inhaalslag gaande.

Een vergelijkbaar aandeel (48%) vindt dat we in Nederland al te veel moet opofferen in de strijd tegen klimaatverandering, dit ligt juist ver boven het gemiddelde van de 31 landen waarin het onderzoek is uitgevoerd (33%). Sterker nog, van alle 31 onderzochte landen liggen deze percentages alleen in Indonesië (75%) en India (62%) hoger. Anders dan Nederland, zijn dit landen die momenteel al enorm zuchten onder de directe, fysieke gevolgen van klimaatverandering*. In buurlanden België en Duitsland ligt dit percentage met 35 en 29 procent een stuk lager dan in Nederland.

Toch ziet één op de vijf Nederlanders (22%) z’n land als wereldleider op klimaatgebied. Dit is ongeveer gelijk met het gemiddelde van de 31 onderzochte landen (27%). Nederlanders lijken bovengemiddeld klimaatmoe te zijn en hebben een zwaar vertekend beeld van de eigen inspanningen.

Figuur 1: Stellingen, % mee eens – Nederland vs. Gemiddelde 31 landen

Minder klimaatdruk op overheid en burger dan in andere landen

Iets meer dan de helft van de Nederlanders (56%) vindt dat bedrijven hun werknemers en klanten in de steek laten als ze niet ingrijpen om klimaatverandering tegen te gaan. Dit is gelijk aan het gemiddelde van de 31 landen (57%).

Een vergelijkbaar aandeel (55%) vindt dat individuen toekomstige generaties tekortdoen als zij niets doen. Maar, dit eigen verantwoordelijkheidsgevoel brokkelt af: van 64% in 2021, naar 55% nu. Onder de 31 onderzochte landen is dit gemiddeld 61 procent.

Momenteel vindt 47 procent van de Nederlanders dat de overheid hen in de steek laat als ze nu niet ingrijpt. Deze druk van burgers op de overheid lijkt iets te dalen. De afgelopen jaren lag dit steeds rond de 50 procent, met een uitschieter naar 56 procent in 2025.

Ondanks dat de helft van de Nederlanders klimaatverantwoordelijkheid bij de overheid legt, gelooft slechts 18 procent van de Nederlanders dat de overheid een duidelijk plan heeft hoe de overheid, bedrijven en burgers samen de klimaatcrisis gaan aanpakken. Daarmee bungelt Nederland, samen met België, helemaal onderaan de lijst. Gevolgd door buurland Duitsland (19%). Het gemiddelde van de 31 landen ligt op 30 procent.

De roep om actie verschuift dus steeds meer naar het bedrijfsleven, terwijl het vertrouwen in de overheid en het gevoel van eigen verantwoordelijkheid langzaam afnemen.

Figuur 2: Stellingen, % mee eens – Nederland vs. Gemiddelde 31 landen

Fatalisme: één op de vijf Nederlanders denkt dat het al te laat is

Eén op de vijf Nederlanders (22%) denkt dat klimaatverandering onbeheersbaar is geworden en het te laat is om er nog iets aan te doen (dit was 18% in 2025, geen significante stijging, wereldwijd nu 25%). Daarnaast gelooft een kwart van de Nederlanders (25%) dat het geen zin heeft om het eigen gedrag aan te passen. Dit is de laatste jaren redelijk stabiel en ligt in lijn met het wereldwijde gemiddelde (24%). Lees hier het volledige rapport.

Onderzoeksverantwoording

Ipsos voerde dit onderzoek uit tussen 23 januari en 6 februari 2026 via het online Global Advisor-platform, onder in totaal 23.704 volwassenen in 31 landen. De Nederlandse steekproef bestaat uit 501 respondenten in de leeftijd van 16 tot 74 jaar en is representatief voor de algemene bevolking binnen deze leeftijdsgroep. Om deze representativiteit te waarborgen, is de data gewogen op basis van de meest recente demografische gegevens. Het in de tekst vermelde wereldwijde gemiddelde weerspiegelt het ongewogen gemiddelde van alle 31 deelnemende landen en is niet gecorrigeerd voor de bevolkingsgrootte van de afzonderlijke landen.

*India staat op de 15e plek van de Climate Risk Index 2026 en Indonesië op de 27ste plek. Nederland staat plek 81. Hoe lager de plaatsing, hoe meer het land wordt getroffen door klimaatrisico. Bron: Climate Risk Index 2026 | Germanwatch e.V.