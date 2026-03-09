De Nederlandse verzekeringssector introduceert als eerste in Nederland én Europa een gezamenlijke standaard om de CO₂-uitstoot van hun verzekeringen te meten en erover te rapporteren. Daarmee loopt de sector voorop in het voldoen aan de nieuwe Europese ESG-wetgeving (regels voor milieu, mens en bestuur).

De op 5 maart, tijdens de klimaatmiddag, gepubliceerde ESG-CSRD Toolkit van het Verbond van Verzekeraars bevat allereerst de sectorale Insurance Reporting Guidelines ESG (NL-IRGE) voor particuliere autoverzekeringen en zakelijke verzekeringen. Met deze standaarden kunnen verzekeraars berekenen hoeveel CO₂-uitstoot samenhangt met deze verzekeringen. Dat geeft inzicht. En met dat inzicht kunnen zij gericht werken aan het verminderen van uitstoot en toewerken naar een klimaatneutrale verzekeringsportefeuille. Het project is ontwikkeld door verzekeraars, samen met het Verbond en met ondersteuning van Deloitte.

Waarom dit belangrijk is

Verzekeraars zien als geen ander wat de gevolgen zijn van klimaatverandering. Zij krijgen dagelijks te maken met steeds hogere schades door extreem weer, zoals hevige regen, overstromingen, hagel en storm. Als de CO₂-uitstoot niet daalt en we de klimaatdoelen van Parijs niet halen, nemen deze schades verder toe. Dat raakt mensen, bedrijven én de samenleving als geheel. Juist daarom vindt de sector het belangrijk om verantwoordelijkheid te nemen.

In oktober 2025 heeft het bestuur van het Verbond besloten om de aanpak uit te breiden naar Particulier Wonen en Wegtransport. Deze worden naar alle waarschijnlijkheid eind maart gepubliceerd. Het gebruik van de standaard is vrijwillig, en verzekeraars blijven zelf verantwoordelijk voor hun rapportage en klimaatdoelen.