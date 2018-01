Van Veldhoven ontvangt transitieagenda’s Circulaire Economie

Heel goed besluit @abppensioen 🚭🚀 #MVO werkt en ik krijg bijna zin in mijn pensioen (>20 jaar 😉) pic.twitter.com/Ju3Bsrxcwa

#pensioenfonds ABP gaat stoppen met #beleggen in #kernwapens en #tabak. Nu pas? En alleen in dit soort bedrijven? Waar is de #urgentie en de #ambitie? #mvo

Misschien komt uit deze groep wel eens de #MVO manager van het Jaar in de toekomst @MVOvhJaar twitter.com/MVO_NL/status/…

Nieuwjaarsbijeenkomst VNO / NCW MIDDEN en MKB NEDERLAND REGIO ZWOLLE Juiste thema’s en uitreiking #MVO AWARD #MKBCIRCULAIR pic.twitter.com/9sfuhharkt

Door sterke stijging interesse in #MVO is 2018 is het jaar van circulaire IT volgens @stephanderksen @Infotheek duurzaam-ondernemen.nl/column… #CirculaireEconomie pic.twitter.com/r5zFCgZtd8

Wat zijn de vijf #MVO-marketing trends voor 2018’? Lees de column van @bartbrug duurzaam-ondernemen.nl/bart-b… pic.twitter.com/d5nKCIAKqt

Er is steeds meer expertise over MVO-communicatie en over de marketing van duurzame producten. Maar er zijn ook communicatietrends die binnen MVO-kringen nog relatief ­onbekend zijn.De belangrijkste inzichten op een rij: tgthr.nl/mvo-communicat… #mvo #communicatie

.@TeslinCapital legt meer focus op #ESG bij de investeringen! duurzaam-beleggen.nl/2018/01/… #duurzaam #mvo

Elk bedrijf is anders. Elke context loopt weer anders, zegt Luuk van Middelaar in DE TIJD van 6 januari 2018 #MVO- en #duurzaamheidsadvies hebben inschattingsvermogen op maat van dat bedrijf nodig @WeMakeTheShift @AntwMgtSchool @VUBrussel @ETIONforum @VOKA_HMaertens pic.twitter.com/52tdx8Sy1i

De duurzaamste fondsen in Nederland zijn volgens @MorningstarInc met name te vinden onder Europese #vastgoed aandelenfondsen duurzaam-beleggen.nl/2018/01/… #mvo #duurzaam

Sustainable development goals worden alleen vanuit innovaties en e-health benaderd terwijl > 50 % alle ziekte door gedrag komt en politieke moed vereist... #mvo #Siemens #Philips #ABNAMRO #maatschappelijkverantwoord ondernemen #medischeinnovatie = ook preventie

Bent u al thuis in #MVO? Beantwoord de vraag! De volledige test vindt u in het nieuwe nummer van #Magazine #Inzicht. Digitaal of per post aan te vragen via bit.ly/aanvragen-Inzi… pic.twitter.com/dVIyFFaMpL

Tijdens de Week van de Circulaire Economie organiseert @CirclNL (initiatief van @ABNAMRO) van 15/1 t/m 19/1 een scala aan evenementen over #circulair ondernemen: thema ‘Just Start’: hoe zet je de eerste concrete stappen in de #CirculaireEconomie? duurzaam-ondernemen.nl/circl-… … #mvo pic.twitter.com/Y5xUFqIcJ7

Op maandag 15 januari a.s. neemt staatssecretaris @SvVeldhoven) (Infrastructuur en Waterstaat) namens het kabinet de vijf transitieagenda’s in ontvangst die de contouren schetsen voor een circulaire Nederlandse samenleving in 2050 duurzaam-ondernemen.nl/veldho… #mvo #circulair pic.twitter.com/q1l5DbGdJq

Top! #Pensioenfonds @abppensioen stopt met beleggen in #tabak en #kernwapens en streeft ernaar om deze beleggingen (totaal circa 3,3 miljard) binnen een jaar verkocht te hebben. duurzaam-beleggen.nl/2018/01/… #mvo #duurzaam

Werken aan maatschappelijke impact? Diverse mooie vacatures op het gebied van #MVO #Duurzaamheid #CirculaireEconomie duurzaam-ondernemen.nl/mvo-va… pic.twitter.com/ddG31RMF6O