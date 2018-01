Vijf finalisten strijden om Circular Award 2018

De finalisten die het tegen elkaar opnemen in de strijd om de Circular Award 2018 zijn bekend. Uit 140 inzendingen zijn vijf finalisten gekozen in verschillende categorieën. De categoriewinnaars zijn Instock (Biomassa & Voedsel), SmartCrusher (Bouw), Closing the Loop (Consumptiegoederen), Van Werven (Kunststoffen) en SNEW (Maakindustrie). Op 15 januari pitchen zij tegen elkaar in Den Haag om de Circular Award 2018 in de wacht te slepen. De prijs gaat naar het meest iconische circulaire product of project dat laat zien wat circulaire economie kan betekenen voor Nederland.

Over de finalisten



Instock zet voedselverspilling letterlijk en figuurlijk op de kaart. In drie restaurants wordt gekookt met ‘gered’ voedsel: voedsel dat anders weggegooid zou worden. Wereldwijd wordt zo’n 1,3 miljard ton voedsel per jaar verspild. Instock heeft inmiddels al meer dan 330.000 kilo voedsel gered.

SmartCrusher kan beton weer uiteenrafelen in de drie componenten zand, grind en cement. Hierdoor kan beton circulair ingezet worden en hoeven er geen nieuwe grondstoffen aangeboord te worden voor het maken van cement. De productie van nieuw beton en cement veroorzaakt wereldwijd namelijk enorm veel CO2-uitstoot, zelfs meer dan alle vliegtuigen bij elkaar.

Closing the Loop recycled end-of-life smartphones in ontwikkelingslanden. Het bedrijf heeft al 1,9 miljoen telefoons gered van de stortplaats, waarmee ze voor meer dan 145.000 telefoons de levensduur hebben verlengd. Zo verminderen ze CO2-uitstoot en creëert het inkomen voor mensen in ontwikkelingslanden.

Van Werven heeft een innovatieve manier ontwikkeld om (harde) kunststoffen met hoge zuiverheid te recyclen. Zo zijn zij als een van de weinigen ter wereld in staat om van restkunststoffen uit sloop-, en bouwafval en milieustraten weer een hoogwaardige grondstof te maken. In 2017 verwerkte het bedrijf een Arena vol aan kunststoffen en bespaarde zo de uitstoot van 250.000 ton CO2.

SNEW refurbished ICT-apparatuur met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij ontwikkelden een circulair model waarin grondstoffen van bestaande apparatuur hergebruikt kunnen worden. In 2017 gaf het bedrijf 200.000 gebruikte producten een tweede of soms zelfs derde leven. Ook stelt SNEW zijn kennis ter beschikking aan ontwerpers om producten meer circulair te ontwerpen.

Circular Award 2018

De vijf finalisten pitchen op 15 januari tussen 15:00 en 17:00 uur in de Fokker Terminal in Den Haag om de Circular Award 2018 in de wacht te slepen. De meest aansprekende pitch wordt op deze dag gekozen door zowel het publiek als de jury. De award wordt uitgereikt door Staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat.

Jury

Onder leiding van prof. dr. Louise Vet (NIOO-KNAW) selecteert een deskundige jury, bestaande uit acht gerenommeerde experts op het gebied van circulariteit, het meest opvallende circulaire initiatief. Juryleden zijn onder andere Emmo Meijer (boegbeeld Topsector Chemie), Fried Kaanen (voorzitter Metaalunie), en Anne-Marie Rakhorst (ondernemer, investeerder en publicist op het gebied van duurzaamheid).

De Circular Award is een initiatief van Nederland Circulair! en het programma ‘Nederland Circulair in 2050’ van de Rijksoverheid. De award wordt uitgereikt tijdens de start van de derde Week van de Circulaire Economie.