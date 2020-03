Vegetarisch steeds meer in trek bij Sodexo

Sodexo Nederland heeft het afgelopen jaar wederom een flinke stijging gezien in de behoefte aan vegetarische gerechten. Ten opzichte van het jaar ervóór werden in 2019 maar liefst 20,2% meer vegetarische producten verkocht. Daarmee is inmiddels 29,2% van de gerechten vegetarisch.*

Sodexo heeft in haar menu’s standaard op maandag Meat Less Monday, waarbij gasten die dag geënthousiasmeerd worden om een vegetarische keuze te maken. In het banqueting assortiment biedt Sodexo, afhankelijk van de wensen van klanten, een 100% vegetarisch assortiment aan. Ook heeft Sodexo een pop-up met trendy vegetarische gerechten (VEGGIE) waarmee het in haar restaurants een gevarieerd en verrassend vegetarisch aanbod met groenten, granen, peulvruchten en noten als basis biedt. VEGGIE is ontwikkeld in samenwerking met Isabel Boerdam van het bekende foodblog De Hippe Vegetariër en initiatiefneemster van de Nationale Week zonder Vlees.

Nieuw: Roots – vegan gerechten

De nieuwste plantaardige aanwinst in het food portfolio van Sodexo is Roots, een pop-up waarbij lekkere vegan gerechten uit alle werelddelen in de schijnwerpers staan. Met Roots reis je van Amerika naar India en van Italië naar Vietnam. Vegan betekent dat alle gerechten gemaakt zijn met plantaardige ingrediënten. Geen dierlijke eiwitten of andere dierlijke producten dus. Het concept is zeker niet alleen geschikt voor vegetariërs en veganisten. De gerechten zijn zó lekker dat ook de meer traditionele eter erdoor verleid zal worden. De recepten zijn herkenbaar, maar wél met een vegan twist.

Partner van de Nationale Week zonder Vlees

Net als bij de eerste twee edities is Sodexo ook de derde keer partner van de Nationale Week zonder Vlees (9 – 15 maart). Martijn van Vliet, Culinary Developer bij Sodexo: “In zo’n 500 bedrijfsrestaurants zetten we deze week de vegetarische gerechten extra in het zonnetje. Het is een kleine moeite met een onvoorstelbaar positieve impact op mens, dier en milieu. Door het jaar heen hebben we ook veel aandacht voor vegetarisch met Meat Less Mondays, VEGGIE én onze nieuwste pop-up Roots. Dat draagt eraan bij dat inmiddels bijna een derde van de verkochte gerechten vegetarisch is.”