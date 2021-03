Vegan deodorant-merk nuud lanceert Family Pack

Nuud, Nederlandse scale-up en disruptor in de persoonlijke verzorgingsindustrie introduceert zijn nieuwste product, de Family Pack: vier kleurrijke tubes met de super effectieve gepatenteerde anti-odorant formule. De Family Pack is vanaf 16 maart online beschikbaar via nuudcare.nl, en markeert een nieuwe stap voorwaarts in de missie om de milieu-impact van de deodorant industrie te minimaliseren.

Nieuwe kleuren, zachte prijs

Naast de kenmerkende roze nuud-tube, bevat de Family Pack drie tubes in aardetinten, geïnspireerd op kleuren op de aarde. Elke 20ml tube is voldoende voor 9-10 weken aan frisse oksels. Daarom is de Family Pack, beschikbaar voor 39.95, bijna 50% voordeliger dan de Starter Packs.

Wilbert Leering, Creatief Directeur en medeoprichter van nuud vult aan: “De Family Pack is een nieuwe manier om nog meer mensen te inspireren om zich aan te sluiten bij de deodorant revolutie. Niet alleen door de frisse nieuwe kleuren, maar ook door nuud extra betaalbaar te maken.”

Super effectief en volkomen onschuldig

Het actieve ingrediënt in nuud is Ecocert-microzilver dat op natuurlijke wijze de bacteriën die zweetgeur veroorzaken neutraliseert. Natuurlijke oliën (amandel, kokos en wonderolie) zorgen ervoor dat het microzilver blijft zitten waar het hoort. Nuud is vrij van aluminium, parabenen en zout en bevat geen kunstmatige geurstoffen of alcohol. Dit alles maakt nuud de beste oplossing voor de gevoelige huid. Het is daarnaast geurvrij en laat geen vlekken achter op kleding. Ook bevat nuud geen dierlijke producten, en is dus helemaal vegan.

De betere verpakking

Nuud is een super geconcentreerde crème, dus je hebt niet veel nodig. Breng een klein beetje aan (ongeveer zo groot als een erwtje) en je bent dagenlang fris en geurvrij – gemiddeld drie dagen. Dit betekent minder verpakking en minder transport.

Wilbert Leering: “Met de Family Pack kunnen we efficiënter omgaan met productie en transport. Zo verkleinen we de impact van nuud nog verder.”

De nuud-tube is van bioplastic; geheel gemaakt van suikerriet en 100% recyclebaar, en de tube wordt verpakt in ongebleekt FSC-karton. Om te compenseren voor de uitstoot van de bezorging, zorgt nuud ervoor dat de eigen distributie klimaatneutraal is.

Over nuud

Nuud is een Nederlandse direct-to-consumer anti-odorant scale-up. De oprichters van nuud vinden dat het tijd is voor een verandering in de wereld van deo. Daarom zetten ze de industrie op zijn kop en elimineren ze alle nadelen van deodorant gebruik met één revolutionaire anti-odorant formule. De hypergeconcertreerde crème is gemaakt van enkel natuurlijke ingrediënten en verpakt in een tube van suikerriet: het is super effectief, en heeft een minimale impact op het milieu.