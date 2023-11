Geld verdienen met een slim batterijsysteem. Volgens veehouder Herbert Stamsnijder is dat geen toekomst meer, het is de realiteit van de dag. Met de installatie van een slim batterijsysteem is de boer sinds augustus 2023 actief als ondersteuner van het energienet, door te handelen op de onbalansmarkt.

Herbert Stamsnijder (47) komt uit een moderne boerenfamilie, die al vier generaties boerderij De Morshoeve runt. Hij leidt het bedrijf, met drie anderen, naar een groene toekomst. Het boerenbedrijf bestaat uit 12.000 kippen, 119 stuks vleesvee, drie melkrobots en 2520 zonnepanelen. Daarnaast beheert het echtpaar een landwinkel waar producten van eigen erf worden verkocht.

Het bedrijf loopt voortvarend, maar Stamsnijder wil meer dan alleen goed boeren, hij wil groen boeren. Dat is gelukt. Bij aankomst op de boerderij vallen de 2520 zonnepanelen op. Dat project begon in 2016. Met 300 andere boeren kon hij zich inschrijven voor een zonnepanelencampagne van Friesland Campina. “We hebben 2520 zonnepanelen kunnen plaatsen zodat ons bedrijf alleen maar groene stroom hoeft te gebruiken”, vertelt Stamsnijder.

Gasvrij

De samenwerking met Edmij gaat ver terug, waarbij Stamsnijder al jarenlang gebruik maakt van hun expertise om zonnepanelen te laten aansturen. Voor Stamsnijder was het nog niet ambitieus genoeg en deed navraag naar de mogelijkheden om volledig gasvrij te gaan bij GroenLeven en Edmij. Hiermee kwam laatstgenoemde met het uitgebreide plan om een slim batterijsysteem te plaatsen. ‘’Dit was eigenlijk niet meer dan logisch’’, zegt Stamsnijder. Met het systeem kreeg de boer de mogelijkheid om te handelen op de onbalansmarkt. “De onbalansmarkt is voor velen nog een ver van mijn bed show, maar het is dichterbij dan je denkt. Dankzij Edmij en iwell wordt het hele proces volledig geautomatiseerd. Ik hoef er zelf niets aan te doen, en toch verdien ik er geld mee.’’

De onbalansmarkt

Op de onbalansmarkt wordt gehandeld met stroom, zodat de balans in het energienet gelijk blijft. Als de vraag naar stroom hoger is dan het aanbod (of andersom), verzwakt het energienetwerk en in het ergste geval valt het netwerk zelfs uit. De landelijke netbeheerder, TenneT, houdt in de gaten of de vraag naar en de productie van stroom in evenwicht zijn. Wanneer het evenwicht verstoord is kunnen partijen bijdragen om dit weer te herstellen door extra stroom af te nemen of te leveren. Voor deze bijdrage word je betaald door TenneT. Het slimme batterijsysteem van Stamsnijder speelt hierop in en verdient daarmee geld, en draagt tegelijk bij aan het balanceren van het net.

Handelsstrategie

Met behulp van een modulair uitbreidbaar batterijsysteem van iwell, wat nu in totaal 215 kWh kan opslaan, kan Stamsnijder de zonnestroom aanbieden op deze markt. iwell is verantwoordelijk voor de batterij en legt uit wat de voordelen zijn van het slimme systeem. “Het handelen vindt plaats binnen de bestaande aansluiting van Stamsnijder. Het systeem meet hiervoor continu alle energiestromen en past de handelsstrategie daarop aan”, legt Sjors Geraedts, business developer bij iwell, uit. Edmij stuurt op basis van data-analyse signalen naar de batterij zodat kan reageren op de dan geldende onbalansprijs.

Treffende methode

Stamsnijder is erg enthousiast over deze samenwerking tussen hem, iwell en Edmij. In de periode dat het systeem werkzaam is levert de stroomlevering al veel op. “Financieel gezien is deze methode treffend, maar het helpt ook goed voor het balanceren van het energienetwerk”, aldus Geraedts. Ook Edmij reageert positief over deze innovatie. “De casus met Stamsnijder produceert waardevolle resultaten en laat zien dat het rendabel is voor andere agrariërs om hierin te investeren”, aldus Jeffrey Bartels, oprichter en eigenaar van Edmij.