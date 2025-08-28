Vattenfall heeft een overeenkomst gesloten met EMS Maritime Offshore B.V. (EMO) voor het gebruik van een bedrijfslocatie in de Nederlandse Eemshaven. Deze locatie zal dienen als de toekomstige Operation & Maintenance (O&M)-basis voor het offshore windproject Nordlicht 1 en 2 — het grootste windpark dat Vattenfall in Duitsland realiseert. Dankzij de bestaande infrastructuur biedt de locatie optimale faciliteiten voor het aanmeren van Service Operation Vessels (SOV’s) en Crew Transfer Vessels (CTV’s).

“Voor zowel de bouw als de exploitatie van een grootschalig offshoreproject als Nordlicht 1 en 2 zijn betrouwbare en ervaren partners essentieel”, zegt Cyril Moss, projectleider van Nordlicht bij Vattenfall. “Met EMS Maritime Offshore B.V. kiezen we voor een partner met sterke Duitse wortels en jarenlange ervaring in de offshoresector. De nieuwe operationele basis in Eemshaven is een belangrijke schakel om Nordlicht efficiënt en klimaatvriendelijk in bedrijf te nemen, mede dankzij de kortere aanlooptijden.”

Marcel Diekmann, directeur van EMO, voegt daaraan toe: “We zijn verheugd dat we Vattenfall als nieuwe, toonaangevende offshorepartner mogen verwelkomen op onze locatie in Eemshaven. Hiermee leveren we een waardevolle bijdrage aan de energietransitie door duurzame logistieke diensten te garanderen en verder uit te bouwen.”

EMO start dit jaar met bouw duurzame bedrijfsfaciliteit in Eemshaven

EMO is van plan om nog dit jaar te beginnen met de bouw van het nieuwe bedrijfsgebouw in Eemshaven. Het project omvat opslaghallen, werkplaatsruimtes, buitenopslag en in beperkte mate ook kantoorruimtes. Het gebouw zal voldoen aan hoge duurzaamheidsnormen en volledig toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Onderdeel hiervan zijn de installatie van zonnepanelen, verwarming via warmtepompen, ventilatie met warmteterugwinning en het gebruik van duurzame bouwmaterialen. Vattenfall zal het gebouw voor langere tijd huren; de oplevering staat gepland voor oktober 2026.

Ook bij de reguliere havenaanlopen biedt EMO ondersteuning via een parallel afgesloten servicecontract. Dit omvat de afhandeling van SOV’s (Service Operation Vessels) met diverse diensten. De kleinere CTV’s (Crew Transfer Vessels) worden bediend via de drijvende steiger van EMO op eigen terrein. Eemshaven ligt dicht bij de projectlocaties in de Duitse Exclusieve Economische Zone (EEZ) in de Noordzee. Dit zorgt voor kortere vaarroutes voor onderhoudsschepen, wat niet alleen het brandstofverbruik en daarmee de CO 2 -uitstoot vermindert, maar ook bijdraagt aan een efficiëntere en veiligere werking van de installaties.

Grootste windpark van Duitsland

De bouwwerkzaamheden voor het deelproject Nordlicht 1 starten in 2026. De ingebruikname van de eerste turbines van het windpark Nordlicht is gepland voor het najaar van 2027. Naar verwachting zal het volledige windpark in 2028 operationeel zijn. Het windpark krijgt een opgesteld vermogen van 1,6 Gigawatt en zal daarmee het grootste windpark in Duitsland zijn.

Foto: het terrein van EMO in de Eemshaven waar het bedrijfsgebouw voor Vattenfall zal verrijzen. Foto: Sander Bel/Vattenfall.