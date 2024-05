UNStudio en Ahrend presenteren met trots ‘Remode’: een bijzonder duurzame, ergonomische en aanpasbare bureaustoel. De Remode is geïnspireerd op het ontwerp van sneakers en is het resultaat van een samenwerking met Ahrend, een van ’s werelds meest toonaangevende leveranciers van kantoormeubelen.

Meest duurzame bureaustoel

Ben van Berkel: “Ahrend vroeg ons een zo milieuvriendelijk mogelijke bureaustoel te ontwerpen. Vanzelfsprekend moest deze er mooi uitzien, maar ze wilden vooral ook dat hij zou uitblinken op het gebied van duurzaamheid en ergonomie.

Bij aanvang van het ontwerpproces van Remode was zowel voor UNStudio als voor Ahrend duurzaamheid het belangrijkste uitgangspunt, met als resultaat een stoel die gemaakt is van bijzonder sterke en verantwoorde materialen. Deze is bovendien buitengewoon licht en grotendeels demonteerbaar. Hierdoor kunnen individuele onderdelen eenvoudig worden gerepareerd, vervangen en gerecycled, waarmee de levensduur van de stoel en materialen aanzienlijk worden verlengd.

Rolf Verspuij, CEO Ahrend: “We vonden het belangrijk om een product te ontwikkelen dat niet alleen duurzaam is geproduceerd, maar ook echt een circulair ontwerp heeft, zodat deze meerdere levenscycli meegaat. Het verlengen van de levensduur is uiteindelijk de meest duurzame manier om met een product om te gaan.”

De structurele onderdelen van Remode zijn vervaardigd uit het materiaal Akulon® RePurposed van Envalior. Dit innovatieve kunststof is sterk, biedt uitstekende mechanische prestaties. Door het gebruik van dit duurzame materiaal bevat de Remode 78% gerecycled plastic, waarvan 62% gerecycled oceaanplastic.

Dannie van Osch, Business Development Manager Envalior: “Akulon RePurposed is de gamechanger in de industrie. Niet alleen voor meubilair, maar ook voor andere spullen. Dat het hart van de Ahrend Remode hiervan gemaakt is, had ik 3 jaar geleden niet durven dromen.”

De netweave die voor de zitting en rugleuning is gebruikt is een sterke, zelfdragende stof die stijl en comfort met duurzaamheid combineert. De stof bestaat voor 80% uit gerecycled polyester en heeft het Cradle to Cradle® Certified keurmerk.

Overal en altijd

Hoe en waar we tegenwoordig werken wordt steeds diverser Daarom is Remode ontworpen om niet alleen in een traditionele kantooromgeving gebruikt te worden, maar praktisch overal. Op dit moment verkrijgbaar in zwart, grijs en roze, is Remode een aanwinst voor elk interieur: op het werk, in gemeenschappelijke ruimtes, of thuis.

De symboliek van de sneaker

Remode is geïnspireerd op sneakers. “Het ontwerp van sneakers fascineert mij, omdat ergonomie, comfort, materiaalinnovatie en esthetiek er allemaal in samenkomen,” zegt Ben van Berkel. “Sneakers staan symbool voor actie, gezondheid en resultaat. Ze stellen ons in staat om optimaal te presteren en bieden tegelijkertijd ons lichaam bescherming. Al met al zijn ze het meest veelzijdige, comfortabele en gezonde kledingstuk dat je kunt dragen. Ik wilde een stoel creëren die al deze kwaliteiten in zich heeft, en meer.”

Deze inspiratie is terug te vinden in de ontwerpdetails, zoals de bedieningsknop met accentkleur, de vloeiende lijnen, de kleurkeuzes en netweave zitting die de mechaniek van de stoel zichtbaar maakt. Maar het is ook doorgevoerd in de functionele eigenschappen van de stoel: de ergonomie en het hoge comfortniveau.

Verstelbare zitting, rugleuning en armleuning

Remode voldoet aan de ergonomische normen en beschermt het lichaam tegen herhaalde belasting, stimuleert een goede houding en vermindert overmatige druk op de wervelkolom. Naast flexibele armleuningen heeft de bureaustoel een synchroon bewegingsmechanisme dat ervoor zorgt dat de zitting en rugleuning soepel samen bewegen, wat een actieve houding bevordert. Omdat de bedieningsknoppen vanuit een zittende houding gemakkelijk te bereiken zijn en alle functies afzonderlijk kunnen worden afgesteld, is Remode uiterst flexibel en kan de stoel worden aangepast naar persoonlijke behoeften.

De zitting en rugleuning kunnen naar keuze worden uitgevoerd in netweave, volledige stoffering of een combinatie van beide. Tevens is veel aandacht besteed aan het maximaliseren van het zitcomfort.

Ben van Berkel: “Remode is natuurlijk in de eerste plaats een bureaustoel. Maar deze is zo ontzettend veelzijdig en comfortabel, dat je hem kunt gebruiken voor zo ongeveer alles waarbij je een tijdlang moet zitten. Wij wilden hiervoor samenwerken met Ahrend, omdat zij echt vooroplopen op het gebied van toekomstgericht ontwerpen. Zij gaan uit van circulaire ontwerpprincipes, maken duurzame materiaalkeuzes en blazen hun klassiekers nieuw leven in. Alles is gericht op het verlengen van de levensduur van hun producten.”

Foto: Alexander van Berge