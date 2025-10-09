De Duitse milieudienst (DUH) heeft vandaag een nieuwe overwinning behaald tegen greenwashing. De regionale rechtbank van Bochum heeft het DUH-verbod tegen Deichmann (moederbedrijf van VanHaren) toegewezen wegens misleidende reclame voor een schoen met de claim “Duurzaamheid: Ja”. Nadat de regionale rechtbank van Bochum duidelijk had gemaakt dat het verbod van de DUH succesvol zou zijn, erkende het schoenenbedrijf de overtreding. Deichmann mag de betreffende producten nu niet langer als “duurzaam” aanmerken en moet zich onthouden van misleidende reclame.

Het bedrijf had duizenden producten als “duurzaam” aangeprezen zonder verdere onderbouwing van de milieuvoordelen. Deze milieuvoordelen zijn echter cruciaal voor aankoopbeslissingen bij het vergelijken van producten. Tijdens de procedure kon de DUH ook aantonen dat de betreffende schoen geen enkel milieuvoordeel biedt ten opzichte van concurrerende producten.

Jürgen Resch, bondsdirecteur van de DUH: “De schoenenretailer speelt met zijn groene imago zonder te zeggen wat ‘duurzaamheid’ eigenlijk inhoudt. Iedereen die adverteert met loze milieubeloftes misleidt klanten – en dat is gewoon illegaal. Het feit dat het bedrijf de term inmiddels stilletjes heeft verwijderd, spreekt boekdelen. Deze uitspraak geeft een duidelijke boodschap af: iedereen die duurzaamheid belooft, moet daar ook bewijs van leveren – al het andere is greenwashing.”

Het gebruik van niet-specifieke milieutermen in reclame is zeer problematisch. Hoewel modewoorden als ‘duurzaam’, ‘oceaanvriendelijk’ of ‘klimaatneutraal’ positief klinken, ontbreekt vaak verifieerbaar bewijs. Bedrijven profileren zich dus als milieuvriendelijk zonder daadwerkelijke, alomvattende milieuvriendelijkheid aan te tonen.