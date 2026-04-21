Vandaag, 21 april 2026, heeft het Nederlandse kantoor van het Clean Clothes Campaign (CCC)-netwerk, met steun van SOMO, een baanbrekende rechtszaak aangespannen tegen Levi Strauss Nederland B.V. en Levi Strauss & Co Europe BV (tezamen “Levi’s”), respectievelijk de Nederlandse en Belgische dochterondernemingen van denimgigant Levi Strauss & Co. De kern van de rechtszaak is dat Levi’s misleidende beweringen heeft gedaan over de arbeidsomstandigheden in de toeleveringsketen bij de reclame voor haar producten aan Nederlandse consumenten. CCC wordt bijgestaan ​​door vier individuele consumenten die Levi’s-producten hebben gekocht op basis van deze misleidende beweringen.

Zowel online als in Nederlandse winkels deed Levi’s uitspraken over verantwoorde productie en respect voor de rechten van werknemers, zoals het recht om zich vrijelijk bij een vakbond aan te sluiten. Deze uitspraken waren ogenschijnlijk bedoeld om consumenten ervan te overtuigen dat ze een ethisch merk kochten.

Consumenten werden zich in 2025 bewust van de misleidende aard van deze beweringen, toen CCC een campagne lanceerde om verhalen te verspreiden over ernstige onderdrukking van werknemers in een Turkse fabriek die exclusief voor Levi’s produceerde. Werknemers die vreedzaam protesteerden voor betere arbeidsomstandigheden werden met geweld geconfronteerd door provinciale veiligheidsdiensten en vervolgens ontslagen. De honderden getroffen werknemers eisen nog steeds een schadevergoeding. Volgens de arbeidsrechtenorganisatie Worker Rights Consortium en Levi’s eigen gedragscode had Levi’s de schendingen van de fundamentele rechten en vrijheden van werknemers op de werkplek moeten herstellen.

“Levi’s gaf me de indruk dat ze maatschappelijk verantwoord ondernemen belangrijk vinden. Nu ik weet wat er in Turkije is gebeurd, voel ik me misleid en ben ik niet meer trots op mijn aankoop”, zegt Patrick van Klink, een van de deelnemende consumenten. “Levi’s moet zich aan zijn beloftes houden”, voegt hij eraan toe.

Volgens Funda Bakis, een van de getroffen werknemers die vier jaar bij de Levi’s-leverancier werkte, “werden we ontslagen omdat we gebruik maakten van ons recht om ons te organiseren. Thuis woon ik met zeven broers en zussen. Op een gegeven moment konden we zelfs niet meer in onze meest basale behoeften voorzien. We hebben met mijn gezin een zeer moeilijke tijd doorgemaakt. We hebben Levi’s om hulp gevraagd, maar ze hebben niet naar ons geluisterd.”

Belangengroepen voor de Turkse werknemers, waaronder hun vakbond en CCC, hebben Levi’s herhaaldelijk opgeroepen tot actie, maar de zaak is nog steeds niet opgelost. Bego Demir (CCC Türkiye) herinnert zich: “Ik heb met eigen ogen gezien dat de realiteit voor de werknemers die Levi’s jeans maken heel anders is dan hoe het merk het presenteert.”

“De Nederlandse wet beschermt consumenten tegen misleidende beweringen. In dit geval is er een duidelijk contrast tussen de verklaringen van Levi’s en hun reactie op een concrete schending van hun eigen gedragscode en internationale arbeidsnormen. Vanuit ons perspectief is het oplossen van de situatie voor de werknemers in Turkije de beste manier voor Levi’s om hun misleidende reclame recht te zetten.” Emma Vogt, campagnevoerder bij CCC.

CCC wacht nu op een datum voor de eerste hoorzitting. De ngo benadrukt dat ze beschikbaar blijven als Levi’s geïnteresseerd is in een hernieuwde constructieve dialoog.

SOMO steunt de procedure en heeft de zaak bijgestaan ​​met feitenonderzoek en de ontwikkeling van een juridische strategie. Hoewel SOMO niet optreedt als juridisch vertegenwoordiger of mede-eiser en geen procedurele stappen zal ondernemen, blijft het een ondersteunende rol vervullen.

“Wanneer bedrijven beweringen doen aan consumenten, moeten die beweringen waarheidsgetrouw zijn. Als ze dat niet zijn, kunnen ze juridisch worden aangevochten. Deze zaak laat zien dat consumenten een rol te spelen hebben. Door accurate informatie te eisen, helpen ze bedrijven ertoe aan te zetten ervoor te zorgen dat wat ze beweren daadwerkelijk de realiteit weerspiegelt van de mensen die het doen.” Aldus Aitnzane Marquez, onderzoeker strategische rechtszaken bij SOMO.

Levi’s heeft in maart 2026 een groot aantal van de verklaringen verwijderd naar aanleiding van een sommatiebrief die namens CCC en SOMO was verzonden. De aanklacht stelt echter dat dit niets verandert aan het feit dat Nederlandse consumenten in voorgaande jaren zijn misleid en dat de resterende verklaringen nog steeds misleidend zijn voor Nederlandse consumenten.

De rechtszaak tegen Levi’s maakt deel uit van een gezamenlijk onderzoek van SOMO en CCC naar misleidende beweringen van modebedrijven over arbeidsomstandigheden in hun toeleveringsketens. De organisaties hebben samen met de Consumentenbond hun bevindingen over het misleidende gebruik van sociale audits en certificeringen eerder gedeeld met de Autoriteit Consumenten en Markt (ACC), die aangaf maatregelen te zullen onderzoeken om ‘sociale wassing’ tegen te gaan.