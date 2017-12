Vandersanden wint Family Business Award of Excellence als voorbeeld van innovatie en duurzaamheidsbeleid

Vandersanden Group, het grootste baksteen producerende familiebedrijf in Europa, is woensdag 13 december j.l. verkozen tot Belgische “Family Business Award of Excellence”, georganiseerd door EY in samenwerking met FBN Belgium en GUBERNA. De jury loofde Vandersanden Group onder meer voor haar voorbeeldfunctie in innovatie, haar duurzaamheidsbeleid en de gecontroleerde groei.

Jean-Pierre Wuytack, CEO van Vandersanden Group, kreeg de Award overhandigd van juryvoorzitter Luc De Bruyckere. Vandersanden, opgericht in 1925 en geleid door de derde generatie, is een toonaangevende internationale speler in de bouwmarkt. De Belgische leider in handvormbakstenen heeft 600 medewerkers, verspreid over 9 productielocaties en kantoren in België, Nederland, Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië. De groep heeft een geconsolideerde omzet van 170 miljoen euro na acquisities. Dankzij haar professionele ‘People, Planet & Profit’–beleid staan sinds 1925 duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid centraal in de activiteiten van het familiebedrijf.

Voorbeeld van innovatie, duurzaamheidsbeleid en gecontroleerde groei

Vandersanden laat de andere finalisten Alcopa en MIKO achter zich. De Bruyckere: “Vandersanden Group is een bron van inspiratie voor veel andere familiebedrijven. Het heeft een duidelijke en sterke visie waarbij alles gebouwd is op basis van een lange termijnvisie rond investeren in activiteiten met een hoge meerwaarde en rendabiliteit. Binnen de firma is er tevens een goed evenwicht tussen het familiaal en extern management. Daarnaast beschikt het bedrijf over een volledig en goed gestructureerd familiecharter. Tenslotte zien we bij Vandersanden een heel sterke focus op het ontwikkelen van de werknemers en hun welzijn. Zij zijn een uitstekend voorbeeld van wat we met deze award beogen”.

Een bekroning voor Belgische familiebedrijven die zich onderscheiden

De “Family Business Award of Excellence” beloont familiebedrijven die uitblinken in deugdelijk bestuur in zowel de familie als in het bedrijf en in de interactie tussen de twee, in de visie en het behoud van de familiewaarden, in de overdracht van de ondernemerszin over de generaties heen, in communicatie en in maatschappelijk engagement.

Patrick Rottiers, CEO EY België, licht toe: “Met deze award willen we de familiebedrijven in ons land lauweren. Want deze bedrijven vormen de motor van onze economie, ze vormen het cement van onze samenleving, ze zorgen voor de nodige continuïteit en werkgelegenheid. De genomineerden zijn allen prachtige voorbeelden van duurzaam familiaal ondernemerschap die we moeten koesteren”.

Vandersanden Group volgt La Lorraine Bakery Group (2016), Reynaers Aluminium (2015) en Cosucra (2014) op. Vandersanden zal als Belgische ambassadeur van de ‘Family Business Award of Excellence’ ons land vertegenwoordigen op de jaarlijkse Family Business Summit die begin juni in Monte Carlo plaatsvindt.