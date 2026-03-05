Bij vijf van de acht onderzochte banken gaan de scores voor duurzaamheidsbeleid omlaag. In vergelijking met het laatste Bankwijzer-onderzoek uit 2023 gaan de scores van banken flink achteruit op de thema’s mensenrechten, wapens, biodiversiteit en klimaatverandering. Rabobank zakt van gemiddeld een 7 naar een 5 en is daarmee de grootste daler en staan daarmee onderaan de ranglijst. Alleen Triodos en Bunq maken significante verbeteringen in hun beleid. Dit blijkt uit het nieuwe onderzoek van de Eerlijke Bankwijzer dat vandaag gepubliceerd wordt.

Valerie Schreur, projectleider Eerlijke Bankwijzer: ‘Het valt ons behoorlijk tegen dat de scores over de hele linie dalen. Het is ook teleurstellend dat banken nog steeds onvoldoende eisen stellen voor gendergelijkheid bij de bedrijven waarin zij investeren. Banken dienen te eisen dat bedrijven mannen en vrouwen gelijk behandelen en belonen. 5 van de 8 banken scoren hier nog steeds slecht op. Ook op wapenbeleid presteren de grootbanken niet goed.’

De gemiddelde score van alle banken gaat van afgerond een 7 in 2023 naar een 6 nu. Onze beleidsupdate laat zien dat er grote verschillen zijn tussen banken. Vijf banken scoren lager, dat geldt voor ASN Bank, ING, NIBC, Rabobank en Van Lanschot Kempen. Rabobank scoort het slechtst en komt niet verder dan een 5. Dat komt vooral door lagere scores op dierenwelzijn, biodiversiteit, klimaatverandering en wapens. Alleen Triodos Bank en Bunq behalen hogere scores dan in 2023. Triodos Bank neemt bovendien de eerste plek over van ASN Bank, omdat zij het hoogst scoren met een 9,4. ASN Bank staat met een 8,6 op de tweede plaats.

Wapens

Banken scoren nog niet goed op wapens. Rabobank scoort een 5, terwijl ING en ABN Amro blijven steken op een 6. Voor dit thema wordt beoordeeld of banken investeringen in fabrikanten van controversiële wapens zoals clusterbommen uitsluiten. En of wapens aan controversiële regimes worden geleverd, waarbij een groot risico bestaat op ernstige mensenrechtenschendingen. In het huidige geopolitieke tijdperk waarin het aantal oorlogen toeneemt dienen banken hun beleid op wapens op orde te hebben. ASN Bank, Triodos en NIBC sluiten investeringen in de wapensector helemaal uit.

Kimaatverandering

De wereldwijde impact van klimaatverandering en biodiversiteitsverlies gaat razendsnel. Om de doelen van het Parijse Klimaatakkoord te halen zijn steeds scherpere maatregelen nodig. Daarom heeft de Eerlijke Geldwijzer zijn methodologie aangescherpt op deze thema’s, onder meer door strengere uitsluitingscriteria voor de fossiele industrie. Daardoor verslechteren de scores van NIBC, Rabobank en Van Lanschot Kempen flink op klimaatverandering en biodiversiteit. Bunq, ASN Bank en Triodos scoren hier wel goed op.

“Om het tij van klimaatverandering te keren en een leefbare planeet te behouden voor toekomstige generaties moet ook de financiële sector alles op alles zetten. Banken moeten zich veel meer inspannen om bijdrage aan klimaatverandering te verminderen. Daarom is het onbegrijpelijk dat banken, zoals ING en Rabobank, stilstaan of zelfs achteruitgaan in hun scores op klimaatbeleid,” zo stelt Schreur.