Vandersanden, het grootste familiebedrijf in Europa dat bakstenen produceert, introduceert haar nieuwste innovatie, Greenflow®, op de Nederlandse markt. Dit concept voor groenparkeren biedt gemeenten en landschapsarchitecten voortaan de mogelijkheid om groenparkeren circulair en esthetisch fraai in te richten. De doorgroeibare straatbakstenen dragen bij aan klimaatadaptieve stedelijke ontwikkeling. “Greenflow® geeft gemeenten de vrijheid om de openbare ruimte naar eigen wens te vergroenen en is onze bijdrage aan een groenere en meer leefbare omgeving,” zegt Ivo Grevel, Commercieel Directeur Straatbaksteen bij Vandersanden.

Tot 37% meer groen oppervlak

Greenflow® is de nieuwste toevoeging aan het klimaatadaptieve assortiment van Vandersanden. Deze doorgroeibare straatbaksteen ziet er niet alleen fraai uit, maar is ook duurzaam en milieuvriendelijker. Greenflow® zal, net zoals traditionele groenbestrating, vooral gebruikt worden in parkeervakken en -terreinen, en kan het groen oppervlak tot wel 37% vergroten. Tegelijkertijd biedt het meer ruimte voor de infiltratie van regenwater.

Zowel voor groene adaptatie als blauwe adaptatie biedt Vandersanden oplossingen. Naast Greenflow® heeft Vandersanden namelijk ook Drainflow® in haar assortiment. Dit zijn waterpasserende straatbakstenen die met een infiltratiesnelheid van meer dan 1.100 l/s/ha (startwaarde) het regenwater van de meeste hevige piekbuien infiltreren.

Ivo Grevel, Commercieel Directeur Straatbaksteen bij Vandersanden, benadrukt de waarde van Greenflow®: ” Met Greenflow® hebben gemeenten de vrijheid om de openbare ruimte naar eigen wens te vergroenen, vooral op plekken waar verharding noodzakelijk is, zoals parkeerterreinen en parkeervakken.”

Afvalreductie en dematerialisatie

Greenflow® past de duurzame eigenschappen van straatbakstenen toe in groenbestrating, wat resulteert in een circulair product met indrukwekkende voordelen. Straatbakstenen hebben een gemiddelde levensduur van 135 jaar, en worden bijna volledig hergebruikt, met een onderzocht hergebruik van bijna 90%. Kenmerkend voor Greenflow® zijn de perforaties en de hoogte van 70 mm in plaats van de gebruikelijke 80 mm, waardoor dematerialisatie plaatsvindt. Dit resulteert ten opzichte van traditionele formaten in een vermindering tot wel 47% in het gebruik van grondstoffen, een lager energieverbruik en verminderde uitstoot.

Bovendien kent Greenflow® dezelfde esthetische eigenschappen als de andere straatbakstenen van Vandersanden. Ze zijn kleurecht, hebben een hoogwaardige uitstraling en verouderen fraai, wat past in de cultuurhistorische context van de omgeving. Bovendien is Greenflow® gemakkelijk wat onderhoud betreft. Bij intensief gebruik is maaien niet nodig, bij minder intensief gebruik hoeft Greenflow® slechts één tot twee keer per jaar gemaaid te worden als een gazon of grasveld. Ook kunnen deze straatstenen machinaal worden verwerkt.

Een ander belangrijk aspect is dat Greenflow® voldoet aan de CROW-parkeervakmaten volgens ASVV 2021, wat bijdraagt aan een gestandaardiseerd en efficiënt gebruik in verschillende stedelijke omgevingen.

Duurzame oplossingen op maat

Het succes van groenbestrating is sterk afhankelijk van zorgvuldige planning en keuzes in ontwerp, substraten en graszaadmengsels. Op al die vlakken biedt Vandersanden haar klanten persoonlijk advies dat is afgestemd op hun specifieke behoeften.

“We doen dit in samenwerking met gespecialiseerde partners op het gebied van substraten en vegetatie. Dit creëert ontwerpvrijheid voor een integraal klimaatadaptief systeem en de mogelijkheid om te kiezen voor de juiste oplossing die het best aansluit bij de lokale situatie,” aldus Ivo Grevel.

CO2-neutraal tegen 2050

Groenbestrating draagt bij aan de ontharding en vergroening van stedelijke gebieden, waardoor leefomgevingen aantrekkelijker worden. Het helpt ook bij het verminderen van hoge temperaturen in stedelijke gebieden, het bevorderen van de biodiversiteit en het beter beheren van regenwater. Bovendien draagt het ook bij aan een gezondere luchtkwaliteit. Dit ligt volledig in lijn met Vandersanden’s visie op ondernemen voor de volgende generaties en haar Together-to-Zero duurzaamheidsbelofte om tegen 2050 volledig CO2-neutraal te zijn.

Ivo Grevel besluit: “Greenflow® vertegenwoordigt een stap voorwaarts in de richting van klimaatadaptieve stedelijke ontwikkeling. Het is onze bijdrage aan een groenere en meer leefbare omgeving. We zullen deze innovatie ook blijven doorontwikkelen om te blijven voldoen aan de evoluerende behoeften van onze steden en gemeenten.”