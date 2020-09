Vandebron eist in marketing transparantie over groene energie

Groene stroom mag alleen groen heten als deze bijdraagt aan verduurzaming van Nederland. Met die eis start Vandebron vandaag een opvallende campagne tegen misleidende greenwashing binnen de energiemarkt. Centraal staat het creëren van meer transparantie over de herkomst van stroom. Actrice en presentatrice Jennifer Hoffman is wederom aan boord om deze boodschap uit te dragen. Aanvullend is een klacht neergelegd bij de Reclame Code Commissie wegens misleiding van Nederlandse consumenten met de term groene energie. Paul de Raad, CEO van Vandebron: “Het moet een keer klaar zijn met het gesjoemel. Bewuste consumenten hebben recht op groen dat simpelweg groen is.”

Nederlandse of buitenlandse groene energie

Vandebron pleit voor het expliciet benoemen van de herkomst van groene energie in alle uitingen van energieleveranciers. Dit betekent dat het altijd duidelijk moet zijn of het gaat om energie opgewekt in Nederland of elders in Europa. De Raad: “Nederland heeft de minste duurzame energie van de hele EU, maar dat lijkt niet zo door al het groen dat je om de oren vliegt. Doordat alles 100% groen mag heten is het moeilijk duurzaam van niet-duurzaam te onderscheiden. En denken Nederlanders dat we hartstikke lekker bezig zijn, terwijl we achterlopen.”

Veel huishoudens kiezen voor groene stroom, maar ontvangen sjoemelstroom: grijze energie die vergroend wordt met certificaten uit het buitenland. Deze buitenlandse groene stroom komt vrijwel nooit ook daadwerkelijk naar Nederland, enkel de certificaten. “Dat is voor de gemiddelde consument totaal onduidelijk, die denkt dat groen gelijk staat aan een duurzame keuze. Volledige transparantie betekent het beestje bij z’n naam noemen en energie alleen als groen bestempelen als deze bijdraagt aan de verduurzaming van Nederland.”

Duidelijke labels voor energie

Pas met duidelijke regels rond communicatie over de herkomst van energie kan de consument een goed geïnformeerd besluit nemen voor stroom opgewekt in het buitenland of Nederland. Consumenten hebben daarbij betrouwbare labels nodig. Jennifer Hoffman, ambassadrice van Vandebron: “Als we dingen eco, bio of groen mogen noemen die helemaal niet duurzaam zijn, dan raken deze begrippen uitgehold. En zien mensen die iets goed willen doen door de bomen het bos niet meer. Ik wil bijdragen aan meer bewustzijn rondom sjoemelstroom, zodat mensen die groene energie willen kopen niet misleid worden en hun geld investeren in echt groen. Dan pas maken we stappen richting 100% duurzame energie in Nederland.”

Doe de check en stop het sjoemelen

Vandebron deelt de oproep vanaf vandaag via sociale media. Op de campagnesite kunnen consumenten gemakkelijk nagaan wat voor energie hun energieleverancier nou precies levert. Ook kan direct een oproep gedeeld worden met een energieleverancier naar keuze. De campagnewebsite, met daarop de campagnevideo, is hier te vinden.