Vanaf nu al het katoen bij HEMA 100% duurzaam

Al het katoen bij HEMA is vanaf nu 100% duurzaam ingekocht. Het katoen dat gebruikt wordt, in zowel kleding als woontextiel, is vanaf vandaag ingekocht volgens één van de drie duurzaamheidsstandaarden; Better Cotton Initiative (BCI) en biologisch gecertificeerd katoen via Organic Content Standard (OCS) en de Global Organic Textile Standard (GOTS). HEMA loopt hiermee voorop op de markt én haar gestelde doelstelling voor 2020.

HEMA werkt al jaren aan het verduurzamen van haar assortiment. Handdoeken en basis t-shirts waren de eerste producten van duurzaam katoen. Aan het begin van dit jaar maakte HEMA bekend dat de babyafdeling de eerste volledige afdeling is waar de katoenen producten van 100% duurzaam katoen zijn gemaakt. Het is de retailer nu gelukt om de katoenen producten binnen alle andere afdelingen (zoals wonen en kleding voor heren, dames en kind) van 100% duurzaam katoen in te kopen.

Duurzaam maar niet duurder

“HEMA wil het leuker en makkelijker maken om duurzame keuzes te maken. We staan midden in de maatschappij en zien dat we met onze voortrekkersrol een groot verschil kunnen maken. Het was dan ook een strategische keuze om al jaren geleden in te zetten op 100% duurzaam katoen. Daarom zijn we trots dat we, samen met onze partners, deze doelstelling eerder hebben bereikt. Hiermee maken we duurzaam -maar niet duur – katoen voor iedereen toegankelijk en zetten we samen een flinke stap richting een duurzamere wereld.”, aldus Floor Driessen, Head of Sustainability.

Verschillende soorten duurzaam katoen

Het grootste deel van het katoen van HEMA is als Better Cotton ingekocht. In 2018 kocht HEMA 4,4 miljoen kilo Better Cotton in, waarmee BCI bijna 5.500 boeren kon trainen in duurzamere landbouwmethoden. Het biologische katoen dat HEMA in haar assortiment heeft, is door één van de twee wereldwijde standaarden gecertificeerd. Bij biologische landbouw is het gebruik van chemische middelen uitgesloten. Dit zijn de Organic Content Standard (OCS) of Global Organic Textile Standard (GOTS).

HEMA geeft met het herkenbare groene blaadje op alle katoenen producten aan of ze van duurzaam (responsible) of biologisch (organic) katoen zijn gemaakt. Lees hier meer over het verschil.