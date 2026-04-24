De Global Organic Textile Standard (GOTS)-certificering bleef in 2025 groeien, met bijna 18.000 gecertificeerde bedrijven wereldwijd, ondanks de aanhoudende geopolitieke onzekerheid en de snel veranderende regelgeving in de wereldwijde textieltoeleveringsketens. Nieuwe cijfers, vandaag gepubliceerd in het jaarverslag 2025 van Global Standard, de non-profitorganisatie die eigenaar is van en GOTS beheert, tonen aan dat de implementatie van robuuste, onafhankelijk gereguleerde duurzaamheidsnormen een prioriteit blijft voor bedrijven die risico’s willen beheersen, claims willen onderbouwen en willen voldoen aan de toenemende verwachtingen op het gebied van transparantie en due diligence.

Naarmate de regelgeving in 2025 versnelde, nam de controle op toeleveringsketens toe en werden de verwachtingen ten aanzien van geloofwaardige duurzaamheidssystemen aangescherpt. Tegen deze achtergrond rapporteerde Global Standard een gestage groei in GOTS-certificering, samen met vooruitgang op het gebied van integriteit, digitale traceerbaarheid en afstemming op internationale due diligence-kaders. Als toonaangevende systeemstandaard waarborgt GOTS de geloofwaardigheid van haar gecertificeerde biologische textielproducten in de gehele waardeketen door middel van steeds evoluerende criteria die verder gaan dan een enkel technisch, product- of faciliteitsaspect.

“Vrijwillige duurzaamheidsnormen worden steeds vaker niet alleen gebruikt om de intentie aan te tonen, maar ook om complexe wettelijke en ethische eisen te operationaliseren”, aldus Claudia Kersten, Managing Director van Global Standard. “In een jaar met aanzienlijke veranderingen in de regelgeving hebben we ons gericht op het versterken van systemen die praktisch, transparant en geloofwaardig zijn voor wereldwijde textieltoeleveringsketens.”

Rahul Bhajekar, Managing Director van Global Standard, voegde hieraan toe: “Voortbouwend op deze systeemgerichte aanpak, markeert de ontwikkeling van GRTS een belangrijke volgende stap voor Global Standard. Samen met GOTS biedt het bedrijven een duidelijkere, meer samenhangende manier om verantwoordelijkheid te beheren voor verschillende vezels, te voldoen aan de eisen van due diligence en de governance te versterken en impact te realiseren in steeds complexere wereldwijde textieltoeleveringsketens.”

Bevordering van due diligence en systeemintegriteit

Een belangrijke mijlpaal in het jaar was de OECD Due Diligence Alignment Assessment van GOTS, waaruit bleek dat 98% van de beoordeelde criteria geheel of gedeeltelijk in lijn was met de richtlijnen van de OECD. De bevindingen plaatsten GOTS bij de meest geavanceerde normen die werden geëvalueerd, wat de rol ervan weerspiegelt als een systeem dat milieu-, mensen- en arbeidsrechtenrisico’s in de gehele textielwaardeketen aanpakt.

De investeringen in digitale infrastructuur bleven de systeemintegriteit en het toezicht versterken. Instrumenten zoals Global Trace Base, vezelregisters voor de eerste mijl en mechanismen voor impactmonitoring verbeterden de traceerbaarheid, datakwaliteit en transparantie in gecertificeerde toeleveringsketens, terwijl voortdurende kwaliteitsborgingsprocessen een consistente implementatie ondersteunden.

Normontwikkeling en afstemming op regelgeving

Het herzieningsproces voor GOTS versie 8.0 vorderde gedurende 2025, met twee openbare consultaties en besluitvorming door een multi-stakeholder Standard Revision Committee dat opereerde in overeenstemming met de ISEAL-richtlijnen. GOTS 8.0 weerspiegelt de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van milieu- en sociale verantwoordelijkheid, principes van de circulaire economie en regelgevingskaders. De bijgewerkte standaard werd in maart 2026 gepubliceerd, met verplichte naleving vanaf 1 maart 2027.

Naast biologisch textiel heeft Global Standard in 2025 ook de eerste openbare raadpleging van de Global Responsible Textile Standard (GRTS) afgerond. GRTS past dezelfde holistische, systeemgerichte logica die GOTS succesvol heeft gemaakt toe op verantwoorde, niet-biologische vezels. Het stelt een geloofwaardige basislijn vast voor verantwoorde textielverwerking waar biologische definities niet van toepassing zijn, en vertaalt wetenschappelijke en maatschappelijke verwachtingen naar directe en verifieerbare eisen. GRTS zal naar verwachting in het najaar van 2026 worden gepubliceerd, na een tweede raadpleging.

Onderwijs, technologie en capaciteitsopbouw

Onderwijs en capaciteitsopbouw stonden centraal in het werk van Global Standard in 2025. Als reactie op de toenemende complexiteit van regelgeving en implementatie heeft de organisatie de trainings-, begeleidings- en kennisdelingsactiviteiten voor auditors, certificeringsinstanties en gecertificeerde entiteiten uitgebreid. Belangrijke initiatieven waren onder meer de lancering van de Global Standard Academy, nieuwe due diligence-handboeken en gerichte trainingsprogramma’s voor auditors, ondersteund door financiering uit het ISEAL Innovations Fund.

Global Standard heeft ook de pilot “Space Cotton” voortgezet, een samenwerking met AI-bedrijf Marple en het Europees Ruimtevaartagentschap (ESA), waarbij satellietbeelden worden gebruikt om de katoenteelt in kaart te brengen. Na een succesvolle implementatie in India werd het project in 2025 uitgebreid naar Turkije, ter ondersteuning van inspanningen om certificering te faciliteren en de beschikbaarheid van gecertificeerd biologisch katoen wereldwijd te vergroten.

Vooruitblik

Samen zullen GOTS en GRTS een uniform, systeemgericht raamwerk vormen om verantwoorde textielproductie geloofwaardig, schaalbaar en uitvoerbaar te maken in de praktijk. Global Standard blijft zich richten op het waarborgen dat vrijwillige duurzaamheidsnormen daadwerkelijk resultaten opleveren.