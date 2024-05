KPN zet opnieuw een grote stap voorwaarts in zijn duurzaamheidsstrategie. KPN gaat namelijk stroom afnemen van Eneco’s nieuw te bouwen zonnepark Kabeljauwbeek in de Brabantse gemeente Woensdrecht. Dit zonnepark met circa 88.000 zonnepanelen gaat vanaf begin 2025 groene stroom leveren voor de vaste en mobiele netwerken van KPN. Hiervoor heeft KPN een overeenkomst van 15 jaar gesloten met Eneco.

Eneco is begin dit jaar in Woensdrecht van start gegaan met de bouw van zijn grootste zonnepark op land. Dit park wordt gebouwd onder de vijf windturbines van windpark Kabeljauwbeek en is naar verwachting begin 2025 volledig in gebruik. KPN gaat op jaarbasis ruim 47 GWh (gigawattuur) aan stroom afnemen. Daar komt in 2027 nog eens ruim 200 GWh (gigawattuur) aan stroom bij van het nieuwe windpark Ecowende dat ruim 50 km uit de Nederlandse kust wordt gebouwd ter hoogte van IJmuiden. Bovendien zijn de afgelopen jaren zonnepanelen geplaatst op 40 technische KPN-panden. Daarmee komt circa tweederde van de stroom die KPN vanaf 2027 verbruikt uit duurzame bronnen.

Op dit moment heeft KPN al verschillende groene stroom contracten met een korte termijn. Dit wordt de komende jaren verder uitgebouwd met lange termijn verbintenissen. Voor beide contracten geldt dat Eneco de groene stroom ‘as nominated’ aan KPN levert. Dit betekent dat KPN de stroom van het zonnepark en windpark zo dicht mogelijk afneemt op de momenten dat de zon schijnt en het waait. Hierdoor kan KPN optimaal gebruik maken van de beschikbare groene stroom. Wanneer het hard waait is dat bijvoorbeeld via stroom uit wind, en wanneer er minder wind is, is er vaak meer zon. Bovendien zijn in de zomermaanden de meeste zonuren en in de winter juist de meeste winduren. Dit geldt overigens ook voor dag en nacht, overdag schijnt de zon en ’s nachts waait het harder. Door beide energiebronnen te combineren zorgt KPN ervoor dat opwek en afname van stroom zoveel mogelijk gelijklopen en steeds minder vaak andere energiebronnen nodig zijn om tijdelijk in de energiebehoefte te voorzien. Zo draagt KPN bij aan de verduurzaming van de stroomproductie in Nederland.

Joost Farwerck, CEO KPN: “Al jaren zetten we ons bij KPN in voor een beter internet. Dat is niet alleen sneller en stabieler, maar ook socialer, veiliger en groener. Daarom maken we de transitie naar duurzame energiebronnen. Vanaf volgend jaar komt een groot deel van onze stroombehoefte uit het nieuwe zonnepark Kabeljauwbeek. Twee jaar later voegen we daar stroom uit wind van Eneco aan toe uit windpark Ecowende dat nu wordt gebouwd. Over drie jaar internetten bijna al onze klanten via een duurzaam en efficiënt netwerk dat we voeden met de juiste stroom op het juiste moment, via energie uit zon én wind.”

As Tempelman, CEO Eneco: “Deze afnameovereenkomst is een mooie mijlpaal in onze jarenlange samenwerking met KPN. Met de levering van groene stroom uit zonnepark Kabeljauwbeek helpen we KPN met het waarmaken van zijn klimaatambities. Tegelijkertijd kan Eneco met dit soort overeenkomsten blijven investeren in zon- en windparken op land en op zee. En dat blijft belangrijk, omdat we in 2035 klimaatneutraal willen zijn, samen met onze klanten.”

De vaste en mobiele netwerken van KPN draaien sinds 2011 op groene stroom en sinds 2015 is de eigen operatie van KPN klimaatneutraal. Ook heeft KPN de afgelopen jaren flinke stappen gezet op de reductie van energie. Zo daalde het absolute energieverbruik van KPN sinds 2010 met 42% terwijl het dataverbruik in diezelfde periode ongeveer 28x zo groot werd. Tot 2030 wil KPN nog eens minimaal 10% extra besparen. Tegelijkertijd heeft KPN circulaire ambities geformuleerd en het doel gesteld om de uitstoot in de hele waardeketen terug te brengen tot netto nul in 2040.