Greenchoice Integrated realiseerde een zonnestroomsysteem van 4,4 MWp op het pand van Intospace in Geldermalsen. De huurders van het pand, waaronder Picnic, willen zoveel mogelijk gebruikmaken van lokaal opgewekte zonnestroom om hun bedrijfsvoering te verduurzamen. Door de systeemcongestie in het gebied is teruglevering tijdelijk niet mogelijk, waardoor de installatie volledig is ontworpen voor optimaal eigen verbruik. Daarmee draagt het project bij aan de duurzaamheidsambities van de huurders én ondersteunt het de BREEAM-Excellent doelstelling van Intospace.

De uitdaging

Door systeemcongestie in deze regio kan er voorlopig geen stroom aan het elektriciteitssysteem worden teruggeleverd. Daardoor stond het project vanaf het begin in het teken van één centrale vraag: hoe kan de opgewekte zonnestroom zo goed mogelijk binnen het pand zelf worden benut? De installatie moest de bedrijfsvoering van de huurders maximaal ondersteunen met lokale, hernieuwbare stroom, zonder afhankelijk te zijn van teruglevering aan het systeem.

De oplossing

Op het dak is een zonnestroomsysteem van 4,4 MWp geplaatst. De installatie, bestaande uit ruim 7600 zonnepanelen, is zo ontworpen dat de opgewekte zonnestroom optimaal binnen het eigen verbruik wordt ingezet. Hierdoor kan het systeem naar verwachting ongeveer 35% van het totale elektriciteitsverbruik van de huurders opvangen. Een concrete stap richting een toekomstbestendige, hernieuwbare elektriciteitsvoorziening, die goed past bij de duurzaamheidsambities van zowel Intospace als Picnic en andere huurders.

Doordat teruglevering op het overvolle systeem voorlopig niet mogelijk is, wordt alle beschikbare opwek zoveel mogelijk direct in de bedrijfsvoering gebruikt. Zodra er weer kan worden teruggeleverd aan het systeem, koopt Greenchoice, moederbedrijf van Greenchoice Integrated, de teruggeleverde elektriciteit uit hernieuwbare bronnen in voor levering aan klanten.

Samenwerken

De samenwerking met Intospace en Picnic verliep van start tot realisatie soepel. Paul Lankamp, Accountmanager bij Greenchoice Integrated: “Door korte lijnen en een gedeeld belang in maximale eigen benutting van opwek, konden keuzes snel worden gemaakt. Het resultaat is een duidelijke win-win-win.”

Picnic benadrukt dat het nieuwe distributiecentrum niet alleen is gebouwd met het oog op versheid en groei, maar ook om concrete stappen te zetten in de verduurzaming van de logistieke operatie. De inzet van lokaal opgewekte zonnestroom speelt daarin een belangrijke rol. Bram Wijsman, Project Engineer Electrical and Energy bij Picnic: “Picnic heeft dit nieuwe distributiecentrum geopend om onze klanten nóg versere groente en fruit te bezorgen — en tegelijk zetten we een flinke stap vooruit in onze duurzaamheidsambities. Een groot deel van de elektriciteit voor het koelen van producten en het verlichten van het centrum wordt nu lokaal en duurzaam opgewekt. Daardoor verlagen we onze CO2‑footprint (scope 2), verminderen we de afhankelijkheid van het landelijke systeem en vergroten we onze energie‑weerbaarheid. Zo combineren we versheid met een duidelijke vermindering van de milieu-impact van onze logistiek. Dit is onze tweede succesvolle samenwerking met Greenchoice Integrated in Nederland, die bijdraagt aan een toekomstbestendige, energie-efficiënte operatie — in het belang van onze klanten, de lokale omgeving en het klimaat.

Ook Intospace kijkt terug op een goede samenwerking. Raymond Beers, Development Manager bij Intospace: “Met dit zonnestroomsysteem geven we invulling aan onze ambitie als B Corp om logistiek vastgoed te ontwikkelen dat klaar is voor de volgende generaties. We zijn trots dat we samen met Picnic en Greenchoice Integrated laten zien dat duurzame oplossingen ook onder uitdagende omstandigheden haalbaar zijn. Dit project was alleen mogelijk dankzij de gezamenlijke inzet en nauwe samenwerking van alle betrokken partijen”.