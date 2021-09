Van Werven Plastic Recycling wint Circulair Ondernemen Award 2020 Overijssel

Van Werven Plastic Recycling heeft woensdagmiddag 8 september 2021 de Circulair Ondernemen Award 2020 gewonnen. Trudy Huisman, voorzitter van de Economic Board Regio Zwolle en Eddy van Hijum, gedeputeerde Provincie Overijssel overhandigden tijdens de zomerbijeenkomst van VNO-NCW en MKB Nederland Regio Zwolle de award aan Ton van der Giessen van Van Werven Plastic Recycling. De drie finalisten waren Komeco, Vepa en Van Werven Plastic Recycling.

Na een spannende eindstrijd kwam Van Werven Plastic Recycling als winnaar uit de bus. Uit het juryrapport: ‘Deze verwerker van harde plastics uit milieustraten heeft na het scheiden, wassen, sorteren en shredderen vele verschillende eindproducten. Kortom: producten die vaak als afval worden gezien, worden door Van Werven weer tot grondstoffen getransformeerd, die kunnen opboksen tegen virgin materialen.’

Gamechanger

Het was voor de jury niet eenvoudig om tot een winnaar te komen. Het niveau van de genomineerde bedrijven was hoog, tot het laatst was het een nek-aan-nek race. De jury sprak haar trots uit over de drie bedrijven die in de eindstrijd meededen en hun circulariteit. Van Werven sprong er uiteindelijk bovenuit. De jury: ‘Het bedrijf voert een langdurige lobby voor een verbod op het verbranden van recyclebare materialen, om afvalstoffen geen afval te laten zijn maar weer om te zetten in grondstoffen. Hierover heeft het bedrijf de afgelopen jaren al met drie staatssecretarissen gesproken. Deze volharding om de branche te veranderen maakt het bedrijf in de ogen van de jury buitencategorie en een gamechanger.’

Duurzame strategie

Ton van der Giessen, Van Werven: ‘Het winnen van deze award bevestigt onze duurzame strategie rond het recyclen van plastic afval. Niet alleen het terugwinnen van de grondstof maar ook het positieve effect op het vermijden van CO2-emissie draagt bij aan onze gezamenlijke maatschappelijke doelstellingen.’ Ton vertelt er meer over in deze video.

De Circulair Ondernemen Award wordt jaarlijks uitgereikt aan de koploper in de Regio Zwolle op het gebied van circulair en duurzaam ondernemen. De Award is een initiatief van stichting DORZ, Duurzaam Ondernemend Regio Zwolle, en is voor de derde keer uitgereikt. Bekijk hier een video over de top 3 genomineerden. De uitreiking moest twee keer worden uitgesteld vanwege de coronamaatregelen. Daarom vond de uitreiking van de Circulair Ondernemen Award van 2020 plaats in september 2021, in plaats van in januari 2021.