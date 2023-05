Paul Guldemond, wethouder Duurzame Economie in Zwolle, heeft gister de nieuwe sorteerinstallatie van PreZero voor kunststofverpakkingsmateriaal in Zwolle geopend. Deze moderne installatie kan ruim 85.000 ton plastic verpakkingen, blik en drinkpakken (pbd) per jaar verwerken en sorteert maar liefst veertien materialen, waaronder óók zwarte plastic verpakkingen en PP-folie. Ook kan de installatie HDPE- en PP-verpakkingen op kleur sorteren. De sorteerinstallatie is uitgerust met de allerlaatste technologie, zoals optische scheiders en camera- en lasertechnologie.

In 2021 werd de voormalige sorteerinstallatie van PreZero als gevolg van brand in de as gelegd. Om materialen vanuit Nederland te kunnen blijven sorteren, bouwde de organisatie een nieuwe, moderne installatie op dezelfde plek. De machinehal van de installatie heeft een oppervlakte van 4.200 m2 en biedt ruimte aan bijna 250 transportbanden met een totale lengte van maar liefst vier kilometer.

“We zijn er enorm trots op dat we de meest geavanceerde sorteerinstallatie voor kunststof verpakkingsafval in Nederland openen. Bij PreZero willen we kringlopen sluiten. Deze sorteerinstallatie is onmisbaar voor de recycling van kunststof verpakkingsmaterialen. We kunnen nu bijvoorbeeld een veel grotere verscheidenheid aan materialen omzetten in hoogwaardige grondstoffen voor nieuwe producten: zo kan een shampoofles weer een nieuwe shampoofles worden”, zegt Freek Bakker, directeur Value Chain Plastics van PreZero. “Zo geven we plastic afval een nieuw leven en sparen we grondstoffen. Naast inzameling en sortering zetten we in op verdere verwerking van deze afvalstromen en het gebruik van recyclaat, zowel binnen de Schwarz Groep, waar onze organisatie deel van uitmaakt, als in samenwerking met andere partners.”

Hoogwaardige grondstof voor nieuwe producten

Jaarlijks verbruiken we in Nederland per persoon ruim 35 kilo aan plastic verpakkingen, blik en drinkpakken. Als dit afval goed wordt gescheiden, kan het worden gebruikt als grondstof voor nieuwe producten. In de nieuwe sorteerinstallatie in Zwolle wordt dit afval in veertien materialen gesorteerd: van folies, flessen en schaaltjes tot drinkpakken, conservenblikken en zwarte plastic verpakkingen. Dat gebeurt met behulp van de allerlaatste technologie, zoals geavanceerde trommelzeven, windshifters, infraroodscanners, ballistische scheiders en magneten. Per soort wordt het gesorteerde materiaal vervolgens in balen geperst en vervoerd naar recyclingbedrijven. Hier wordt het plastic versnipperd tot kleine flakes en daarna grondig gewassen. Deze gewassen flakes worden verwerkt tot gelijkvormige korrels en van dit granulaat worden nieuwe plastic producten en verpakkingen gemaakt.

De allerlaatste sorteertechnieken

De sorteerinstallatie voldoet aan de nieuwste normen voor de sortering en recycling van kunststofverpakkingsmateriaal. Zo kunnen optische scheiders uit gemengde reststromen plastic herkennen en worden deze meerdere keren van andere materialen gescheiden door middel van perslucht. Hierdoor is het mogelijk om stromen te sorteren met een hogere zuiverheid. Door tal van innovaties is het mogelijk extra stromen te sorteren, inclusief zwarte plastics (carbon black), die voorheen met infraroodtechnologie niet werden herkend. Ook is het de eerste installatie in Nederland die PP-folies sorteert. Voor kleursortering wordt gebruikgemaakt van cameratechnologie om HDPE en PP te scheiden in wit/naturel en gekleurd; voor het sorteren van zwarte plastics wordt lasertechnologie ingezet.