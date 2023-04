Van Voskuilen Groep en PION Kunststoffen gaan samenwerken om de infrabranche te helpen om de toekomst naar vandaag te halen. Ze lanceren Tubefinder B.V., een leverancier van PE-mantelbuizen die samen met de infrabranche duurzame innovaties wil ontwikkelen en introduceren. Ook is een navigator in ontwikkeling om de branche te helpen makkelijk toekomstbestendige keuzes te maken. Om deze navigator aan te laten sluiten bij de behoeften van de branche gaat de lancering gepaard met een oproep om deel te nemen aan expertsessies.

Wereldprimeur

Als eerste innovatie heeft Tubefinder recent een fossielvrije mantelbuis ontwikkeld. Circulartube is een primeur, omdat deze als eerste ter wereld KIWAGREEN gecertificeerd is. Borger’s oproep aan de keten om samen te werken, pakte Van Voskuilen Groep vroeg op. Algemeen directeur Albèr van Ee: ‘Voor ons was het een no-brainer. We zijn niet de grootste, maar willen wel de beste zijn. We willen vooroplopen en zijn altijd samen met partners op zoek naar innovaties voor een betere wereld. Circulartube is er zo een. Een voorsprong op de toekomst die voor de branche hard nodig is. Dan zet je in een keer duurzaamheid op de dagelijkse agenda.’ Vorige maand paste Van Voskuilen Infratechniek 10 kilometer circulaire buis – een besparing van 63.000 kg CO2 -toe in het project dat het eerste zonnepark van Barneveld betreft. Een volgend project met 37 kilometer is opgestart.

Standaard

‘Als nieuwe leverancier willen we een extra stapje zetten, richting de branche en de toekomst van de branche. Met onze navigator willen we de nieuwe standaard voor het oriënteren op mantelbuizen worden door toekomstbestendige keuzes makkelijk te maken’, aldus directeur Gerben Borger van PION Kunststoffen. Van Ee vult hem aan: ‘In de praktijk zie je dat de branche niet altijd openstaat voor betere of duurzamere alternatieven. Door alle factoren in het keuzeproces inzichtelijk te maken, helpen we om niet voor de gebruikelijke maar voor de beste keuze te gaan.’

Expertsessies

De navigator is volop in ontwikkeling. De launching partners kiezen er bewust voor om met een basisversie de markt op te gaan. Borger: ‘We willen leren van de branche. Een innovatie heeft pas echt kans van slagen als je samenwerkt met de keten. In Van Voskuilen vonden we een partner om de behoeften van de keten op te halen.’ De partners roepen specialisten op om deel te nemen aan hun expertsessies. Deze richten zich op onderwerpen als techniek, installatie, bestellen, administratie en transport. Van Ee: ‘De behoeften uit de branche zijn een voedingsbodem om de navigator aan te scherpen. Uitkomsten uit de sessies vertalen we in concrete functionaliteiten en services. Dan levert hij niet alleen vandaag maar ook morgen goed werk.’ Deelnemende experts worden onderdeel van het ecosysteem ‘Future Finders’ dat de keten verbindt en gesprekken faciliteert.

In control

Circulartube is een van de alternatieven die de navigator aanbiedt. De heren benadrukken dat de gebruiker zelf de keuze maakt. Borger: ‘De gebruiker is zelf in control en heeft de keuze uit vier verschillende PE-mantelbuis kwaliteiten. Op basis van kennis, kunde en kengetallen maken we verschillen duidelijk en wijzen we de weg naar de beste oplossing voor een specifieke toepassing. Bijvoorbeeld een HDPE-beschermbuis voor een open sleuf aanleg of allerlei PE-mantelbuis kwaliteiten voor gestuurde boringen zoals PE-100 of Circulartube. We maken dus alleen het keuzeproces inzichtelijk. Het kijken, vergelijken en kiezen heeft de gebruiker zelf in de hand.’