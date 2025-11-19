Tijdens de teeltwisseling in de tuinbouw komt jaarlijks gebruikte folie vrij. Waar deze folie voorheen vooral als regulier afval werd afgevoerd, is er nu een duurzaam alternatief dat inzet op hergebruik. In samenwerking met een gespecialiseerde verwerker ontwikkelt Mertens een nieuw, duurzaam traject waarin gebruikte folie niet langer wordt gezien als afval, maar als grondstof. Een aanpak die bij de eerste pilot veelbelovend blijkt en perspectief biedt voor bredere toepassing binnen de sector.

Duurzaam alternatief voor verbranding

Er komt strokenfolie en loopfolie vrij tijdens de teeltwisseling. Deze materialen belanden meestal in containers voor bedrijfsafval, waarna ze worden verbrand. Dit is niet duurzaam en ook zeer kostbaar. “De verwerking van plastic wordt steeds duurder,” aldus Peter Janssen, Product group manager bij Mertens. “Wij zien hierin een kans om reststromen te verwaarden en zijn actief op zoek gegaan naar een duurzamer alternatief.”

Die kans kwam in beeld via een gespecialiseerde verwerker van kunststofstromen uit onder andere de agrarische sector. In een open gesprek ontstonden de eerste contouren voor een pilot. Janssen: “Deze partij dacht mee in duurzaamheid en de uitdagingen van de teler. De klik was er meteen en het was zeer prettig dat ze direct op bezoek bij een teler gingen om hun werkwijze en uitdagingen echt te begrijpen.”

Mertens als verbinder

Als toeleverancier is Mertens zowel een verbindende factor als aanjager van dit initiatief. “We brengen partijen samen en begeleiden het proces richting onze relaties,” vertelt Thea Muysers, Key account manager. “Veel telers weten namelijk niet dat folie ook duurzaam verwerkt kan worden. Wij maken hen daarop attent en begeleiden het traject van aanmelding tot afvoer.”

De pilots zijn uitgevoerd met de glastuinbouwbedrijven Litjens Kwekerijen (paprika), Westburg (snacktomaten), en Alaerds Allegro (komkommer). Deze telers zijn aangesloten bij Fossa Eugenia, ZON en Kompany, wat de bredere relevantie onderstreept. Telers leverden hun gebruikte folie veegschoon aan. “Zowel de telers als de verwerker waren zeer tevreden,” aldus Muysers. “De kwaliteit van de folie was goed, het proces verliep vlot en de kosten vielen gunstiger uit dan bij reguliere afvalverwerking.”

Nieuwe grondstof, zonder extra investering

Eenmaal bij de kunststofverwerker wordt de folie opgeslagen, gewassen, versnipperd en geperst tot balen. Deze balen vormen vervolgens de basis voor nieuwe kunststofproducten. “Het proces bij de teler vergt meer tijd, maar het levert ook écht iets op,” zegt Janssen. “Zolang de folie veegschoon is, volstaat een minimale verandering in werkwijze en hoeven er geen dure investeringen gedaan te worden. Dat maakt het voor telers haalbaar én aantrekkelijk.”

Muysers benadrukt daarnaast de kostenbesparing: “Per ton is dit traject vaak goedkoper dan reguliere afvalafvoer. In combinatie met de duurzame impact is het dus een dubbele winst.”

Klaar voor de volgende stap

De komende periode gaat Mertens deze werkwijze verder uitrollen. Nieuwe telers hebben zich al gemeld en in oktober gaan nieuwe partijen van start. Ook wordt gekeken naar de verwerking van andere reststromen, zoals touw en plantmateriaal.

Volgens Janssen is het slechts een kwestie van tijd voordat deze aanpak de norm wordt in de sector. “Deze oplossing is er. Hij werkt, is schaalbaar en sluit aan op de duurzame koers van veel tuinbouwbedrijven.”