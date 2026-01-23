Voor het eerst is het mogelijk om gebruikt MDF op industriële schaal te recyclen tot nieuwe MDF-platen. MDF is één van de meest gebruikte plaatmaterialen en wordt met name op grote schaal gebruikt in de meubelindustrie en interieurbouw. Dankzij de samenwerking tussen Unilin en GP Groot recycling worden afgedankte MDF-platen uit bijvoorbeeld renovatieprojecten niet verbrand, maar krijgen ze een tweede leven. De gerecyclede vezels worden opnieuw verwerkt tot hoogwaardig plaatmateriaal, waarmee het gebruik van nieuwe grondstoffen aanzienlijk vermindert. Jaarlijks wil Unilin 70.000 ton MDF-vezels recyclen.

Van afval naar waardevolle grondstof



Tot enkele jaren gelden was MDF (Medium-Density Fibreboard) een onmogelijk te recyclen materiaal. De moeilijkheid zat in het feit dat de vezelstructuur behouden moet blijven om het materiaal opnieuw te kunnen gebruiken bij de productie van nieuwe platen. Bij mechanisch verkleinen – de techniek die meestal gebruikt wordt bij ander houtafval – raken de vezels beschadigd en kunnen ze niet meer worden hergebruikt.

Unilin heeft nu een innovatieve technologie ontwikkeld waarmee gebruikte MDF-platen tot vezelvormige grondstof kunnen worden verwerkt. Daarmee brengen zij tot wel 25% gerecyclede vezels terug in nieuwe MDF-platen. Die gerecyclede vezels gebruiken zij in de productie van nieuwe MDF-platen.

Minder houtkap, minder CO₂-uitstoot



Door gebruikt MDF opnieuw te gebruiken, wordt de kap van nieuw hout voorkomen. Bovendien blijft de CO₂ die in het hout is opgeslagen, behouden. Dit draagt bij aan het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen en versterkt het duurzaamheidsprofiel van de hele keten.

“We stellen onze technologie via licenties beschikbaar aan de hele sector. Op die manier willen we de transitie naar een circulaire economie binnen de volledige panelen- en vloerenindustrie versnellen.” – Jan Gallet, General Manager MDF/HDF Unilin Panels.

Een kans voor iedereen in de meubelindustrie



De meubelindustrie en interieurbouw staat net als veel andere sectoren voor de opgave om materiaalstromen te sluiten. Dit betekent dat gebruikte materialen worden gerecycled tot nieuwe producten. Heb je gebruikt MDF over van een bouw- of renovatieproject? Lever het apart in bij GP Groot recycling. Dankzij de samenwerking met Unilin wordt dit materiaal niet meer verbrand, maar krijgt het een tweede leven in de vorm van een nieuwe MDF-plaat.

“Deze samenwerking bewijst dat circulair werken echt mogelijk is, als we materialen slim terug de keten in brengen,” aldus Daniëlle Groen, commercieel manager bij GP Groot recycling. “Wij zoeken altijd naar oplossingen om materiaalstromen zo hoogwaardig mogelijk te recyclen en dat is nu weer gelukt.”

Bijdrage aan de circulaire economie



Met deze samenwerking maken Unilin en GP Groot recycling de weg vrij voor een circulaire keten voor MDF. Het verlengen van de levensduur van materialen, het verminderen van afvalstromen, én het besparen van waardevolle grondstoffen.

Fotografie: Unilin