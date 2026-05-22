Sigarettenfilters liggen op straat, stranden en in parken. Ze worden vaak gezien als klein afval, maar vormen wereldwijd een van de meest hardnekkige bronnen van plastic vervuiling. Nu de discussie over een mogelijk verbod op sigarettenfilters oplaait, laat het Nederlandse brillenmerk DICK MOBY zien dat deze afvalstroom ook anders bekeken kan worden. Na een ontwikkeltraject van tien jaar lanceert DICK MOBY een gelimiteerde editie zonnebrillen gemaakt van gerecyclede sigarettenfilters. De collectie bestaat uit twee modellen, Hannover en San Sebastian, elk in een oplage van 100 stuks. De brillen zijn handgemaakt in Italië en voorzien van gepolariseerde ZEISS-lenzen.

De lancering komt op een moment waarop sigarettenfilters steeds meer onder druk staan. Recent onderzoek van het RIVM stelt dat een verbod op sigarettenfilters kan bijdragen aan minder microplastics in het milieu. Voor DICK MOBY is dat precies waarom deze afvalstroom

aandacht verdient.

“Sigarettenfilters zijn klein, maar de schaal van het probleem is enorm,” zegt directeur Nieck van Bakel. “Ze verdwijnen tussen stoeptegels, in putten, op stranden en komen uiteindelijk in zee terecht.” “Met deze collectie laten we zien dat zelfs een genegeerde afvalstroom opnieuw waarde kan krijgen.”

Tien jaar experimenteren met een lastig materiaal

Het project begon in 2015, toen DICK MOBY samen met de Canadese afvalverwerker TerraCycle onderzocht of sigarettenfilters konden worden gebruikt als grondstof voor brillen. De Italiaanse acetaatproducent Mazzucchelli verwerkte de eerste granules tot plaatmateriaal. Dat

leverde waardevolle inzichten op, maar het materiaal was nog niet stabiel genoeg om er brillen van te maken. Tijdens de coronapandemie pakte DICK MOBY het traject opnieuw op. Samen met de Nederlandse partijen Peukenzee, Spaak CS en Spark904 werd onderzocht hoe sigarettenfilters veilig gereinigd en verwerkt konden worden tot een bruikbare grondstof. Met financiële steun van de Nederlandse overheid lukte het om in een labomgeving acetaat te produceren. Toch bleek de stap naar consistent plaatmateriaal opnieuw te complex.

De doorbraak kwam in 2024, toen het Chileense Imeko DICK MOBY benaderde. Imeko richt zich volledig op het recyclen van sigarettenfilters en ontwikkelde onder de naam Celion kant-en-klare granules. DICK MOBY bracht Imeko samen met de Franse acetaatproducent Decoracet om te testen of deze granules konden worden verwerkt tot plaatmateriaal voor brillen. Die tests slaagden. Het resultaat is een acetaatplaat van gerecyclede sigarettenfilters die geschikt is voor de productie van hoogwaardige brillen. Tijdens het recyclingproces wordt het materiaal gereinigd van teer en nicotine en getest volgens Europese veiligheidsnormen voor consumentenproducten.

Van peuk naar zonnebril

De gelimiteerde collectie verschijnt in de kleur Cigarette Havana, een bruin schildpadmotief waarin de herkomst van het materiaal subtiel zichtbaar blijft. De brillen zijn handgemaakt in Italië en uitgerust met gepolariseerde ZEISS-lenzen voor goede bescherming.

Voor DICK MOBY past de lancering binnen de waste nothing, see everything filosofie van het merk: geen afvalstroom afschrijven voordat is onderzocht wat ermee mogelijk is. “Dit is geen gimmick,” zegt Robbert Wefers Bettink. “We hebben hier tien jaar aan gewerkt en als zelfs sigarettenfilters kunnen worden omgezet in mooi product, moeten we veel kritischer kijken naar wat we afval noemen.”

De zonnebrillen zijn verkrijgbaar via dick-moby.com en bij geselecteerde opticiens. De adviesverkoopprijs is €342