Van Oord heeft afgelopen woensdag de eerste monopile geïnstalleerd van het windpark op zee Hollandse Kust West van Ecowende. Het project, een samenwerking van Shell, Eneco en Chubu, wordt het meest ecologische windpark op zee tot nu toe. Voor de succesvolle installatie van de eerste van 52 door SIF gefabriceerde monopiles zette Van Oord zijn gloednieuwe installatieschip Boreas in.

Van Oord is als Ecowendes leverancier van transport- en installatiediensten verantwoordelijk voor een breed palet aan werkzaamheden: het transport en installatie van de funderingen, het leggen en aansluiten van de bekabeling binnen het windpark, het transporteren van de windturbines en het ontwerpen en installeren van de erosiebescherming aan de voet van de funderingen. Het windpark van Ecowende is ontworpen om de energietransitie te versnellen terwijl het tegelijkertijd de effecten van windopwek op het zeeleven beperkt en biodiversiteit bevordert.

De installatie van de eerste monopile werd uitgevoerd door de Boreas, Van Oords nieuwe hypermoderne installatievaartuig. De Boreas, het grootste en duurzaamste vaartuig van zijn soort, is specifiek ontworpen voor de nieuwste, zeer grote windturbines. Het schip is uitgerust met een kraan met een hijsvermogen van 3310 ton, bevat geavanceerde technologie om de uitstoot omlaag te brengen en is gebouwd om op methanol te kunnen varen, waarmee de CO2-voetafdruk van het schip aanzienlijk omlaag kon worden gebracht. De stille positionerings- en installatiesystemen van de Boreas helpen bovendien verstoringen voor het onderwaterleven te beperken. Daarmee is de Boreas een essentieel vaartuig voor projecten met ambitieuze ecologische eisen, zoals het windpark van Ecowende.

Twee doorsnedes monopiles

Het windpark van Ecowende krijgt monopiles met twee verschillende doorsnedes (8,8m en 9,3m), beide geproduceerd door SIF, waarmee verschillende turbinehoogtes mogelijk worden gemaakt. Uit onderzoek blijkt dat hogere tiphoogtes van de turbines vogels mogelijk meer ruimte bieden om veilig door het windpark heen te vliegen en zo het risico op aanvaringen vermindert. Ecowende gaat het gedrag van vogels en het aantal aanvaringen bijhouden tijdens de bouw, maar ook gedurende de gehele levensduur van het windpark om de kennis van natuurinclusieve ontwikkeling van windparken op zee verder te brengen.

“Installatie van de eerste monopile is een belangrijke mijlpaal voor Ecowende. Het brengt ons niet alleen een stap dichter bij de realisatie van het windpark, maar het laat ons ook de innovatieve installatietechnieken testen waarmee we onderwatergeluid minimaliseren. We zijn trots dat we samenwerken met partners als Van Oord die onze ambitie om een windpark te bouwen in harmonie met de natuur volledig omarmen en de uitrol op grote schaal van windparken op zee in Nederland en daarbuiten helpt versnellen.” – Tjalling de Bruin, CEO Ecowende

Over het windpark op zee

Het Ecowende windpark (Hollandse Kust (west) kavel VI) komt op zo’n 53 kilometer van de Nederlandse kust, ter hoogte van IJmuiden. Met een operationeel vermogen van circa 760 MW kunnen we ongeveer 3% van de huidige Nederlandse elektriciteitsvraag vergroenen. Het plan is om het windpark eind 2026 in gebruik te nemen.