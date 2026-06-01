Vorige week is door Odido, de burgemeester van de gemeente Kapelle en Zeeuwind het Zeeuwse Windpark Willem-Annapolder II officieel geopend. Via een langdurige samenwerking met Zeeuwind, een van de grootste duurzame energiecoöperaties van Nederland, zet Odido daarmee een volgende stap in de verduurzaming van haar energievoorziening. Daarnaast helpt het telecombedrijf met de opening van het windpark direct bij aan de uitbreiding van duurzame energieproductie in Nederland.

De vier moderne windmolens produceren gezamenlijk circa 58 GWh groene stroom per jaar — goed voor ongeveer 25 tot 30 procent van Odido’s jaarlijkse elektriciteitsverbruik in Nederland. De opgewekte energie wordt ingezet voor onder meer mobiele netwerklocaties en andere onderdelen van Odido’s telecominfrastructuur. De vier windmolens hebben ieder een capaciteit van 18 MW.

Odido draait zijn netwerk al volledig op hernieuwbare elektriciteit, maar gaat met deze samenwerking een stap verder. Door zich langdurig te verbinden aan nieuwe windcapaciteit helpt Odido de ontwikkeling van duurzame energie-infrastructuur in Nederland mogelijk te maken. Daarmee verduurzaamt het bedrijf niet alleen zijn eigen energievoorziening, maar draagt het ook bij aan een toekomstbestendiger energiesysteem.

Zonnepark in Zeeland

Naast het windpark onderzoekt Odido verdere samenwerking met Zeeuwind bij het Zeeuwse zonnepark Zon aan de Schelde dat nog in ontwikkeling is. Dit project van Zeeuwind en Lindewind moet op termijn aanvullend duurzame stroom leveren op momenten waarop minder windenergie beschikbaar is. Zo werkt Odido toe naar een energiesysteem waarin duurzame opwek en energieverbruik steeds beter op elkaar aansluiten.

De projecten sluiten aan bij Odido’s deelname aan het ‘24/7 Carbon-Free Energy Compact’ van de VN, waarin organisaties werken aan een energiesysteem gebaseerd op lokaal opgewekte duurzame stroom, op ieder moment van de dag.

“Onze netwerken draaien dag en nacht en vragen veel energie,” zegt Gero Niemeyer, CFO van Odido. “Daarom willen we niet alleen duurzame stroom gebruiken, maar ook helpen om nieuwe duurzame energieproductie in Nederland mogelijk te maken. Met deze samenwerking investeren we langdurig in energie-infrastructuur die nodig is voor een duurzamer Nederland.”

De initiatieven maken onderdeel uit van Odido’s duurzaamheidsaanpak ‘Voor Elkaar’, waarmee het bedrijf inzet op technologie die menselijk, duurzaam en inclusief is. Eerder zette Odido al stappen door zijn netwerk volledig op hernieuwbare elektriciteit te laten draaien, het wagenpark te elektrificeren en het gebruik van nieuw plastic in de logistieke keten terug te dringen.

Foto: Windpark Willem-Annapolder II werd officieel geopend door Gero Niemeyer, CFO van Odido en burgemeester Jansen op de Haar van de gemeente Kapelle in het bijzijn van Willemien de Jong, directeur van Zeeuwind.