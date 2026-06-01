Ecowende, het offshore windpark-project van Shell, Eneco en Chubu, heeft afgelopen zaterdag de eerste windturbine geïnstalleerd. Dat gebeurde op circa 53 kilometer voor de kust van IJmuiden. De installatie werd uitgevoerd door Van Oord met het geavanceerde offshore installatieschip Boreas. Het markeert een historische mijlpaal in de energietransitie: een windpark dat als eerste een nieuwe ecologische maatstaf stelt voor windparken op de Noordzee.

De installatie omvat in totaal 52 windturbines van het type Vestas V236-15.0 MW, elk met een vermogen van 15 megawatt. Bij volledige operationele ingebruikname levert het Ecowende-windpark 760 MW aan het Nederlandse stroomnet. Dat is voldoende om circa 3 procent van de huidige Nederlandse stroomvraag duurzaam te voorzien.

“We zijn verheugd dat we met de installatie van de eerste turbine een concrete stap zetten naar een duurzame energietoekomst voor Nederland in harmonie met de natuur. Dankzij de ruime offshore ervaring van Vestas en Van Oord hebben we alle vertrouwen dat we dit windpark veilig en tijdig kunnen realiseren. Tegelijkertijd kijken we ernaar uit om samen de ecologische innovaties te implementeren die Ecowende zo bijzonder maken.” – Tjalling de Bruin, CEO Ecowende

Rode turbinebladen: innovatie ter bescherming van zeevogels

Een van de meest opvallende innovaties bij Ecowende is de inzet van rode turbinebladen. Op initiatief van windparkontwikkelaar levert Vestas zeven windturbines met één rood geschilderd blad per turbine. Het doel: onderzoeken of de contrasterende kleur de zichtbaarheid van de draaiende rotoren voor vogels vergroot en zo het risico op botsingen vermindert.

Het principe achter het rode blad is het creëren van een zogenoemde ‘smear’: een zichtbaar kleurcontrast tijdens het ronddraaien dat vogels beter kunnen waarnemen dan traditionele grijze rotors. Bij de kleurkeuze werd rood uiteindelijk verkozen boven zwart en fluorescerend vanwege de prestaties op het gebied van hitteweerstand en bladlevensduur.

Bouwen in harmonie met de natuur

Andere concrete maatregelen omvatten een vogelcorridor tussen de kust en Natura 2000-gebied De Bruine Bank, met grotere tussenruimten tussen turbines en verhoogde gondels om zeevogels meer ruimte te geven onder de wieken. Ook worden adaptieve stilstandregeling en radarbewaking met AI-soortenherkenning ingezet om botsingrisico’s met vogels en vleermuizen te minimaliseren.

Om de effectiviteit van de maatregelen vast te kunnen stellen, past Ecowende verschillende monitoringtechnieken toe, zoals vogelradars, warmte- en daglichtcamera’s en impactsensoren.

“De installatie van de eerste windturbine is een bijzonder moment — niet alleen voor Vestas en Ecowende, maar voor de gehele offshore windsector. Met 52 V236-15.0 MW-turbines levert dit project het bewijs dat grootschalige windenergie en ecologische verantwoordelijkheid hand in hand gaan. We zijn trots dat onze technologie de ruggengraat vormt van wat straks het meest ecologische offshore windpark ter wereld wordt.” – Nils de Baar, president Vestas Noord- & Centraal-Europa

Offshore installatieschip Boreas: grootste en meest duurzame van zijn soort

De installatie van de windturbines wordt uitgevoerd door Vestas, dat de turbinecomponenten produceert en verantwoordelijk is voor het transport naar en de pre-assemblage in de haven van Eemshaven. Vervolgens transporteert Van Oord de turbines met het installatieschip Boreas naar de offshore locatie. Daar verzorgt Vestas de daadwerkelijke installatie en inbedrijfstelling, gebruikmakend van de expertise van Van Oord en de hoofdkraan van de Boreas. Daarnaast is Van Oord verantwoordelijk voor het transport en de installatie van alle 52 funderingsmonopalen, het aanleggen van de kabels tussen de turbines en het aanbrengen van erosiebescherming op de zeebodem.

Het vlaggenschip van deze operatie is de Boreas, Van Oord’s grootste en meest duurzame schip in zijn klasse. De Boreas beschikt over een hijskraan van 3.310 ton en is specifiek ontworpen voor de nieuwste generatie zeer grote offshore windturbines.

“Met de installatie van de eerste turbine met de Boreas gaan we, na het succesvol afronden van de fundaties, de volgende fase van dit project in. Dit schip is specifiek ontworpen voor complete offshore wind projecten. Waarbij het aan hoge ecologische eisen van Ecowende kan voldoen. De inzet van de Boreas op de Noordzee onderstreept de kracht van het ontwerp en de schaal waarop dit schip kan opereren.” – Jan Willem Elleswijk, projectdirecteur Van Oord