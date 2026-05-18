Van Kooten Reizen heeft afgelopen week een belangrijke stap gezet in duurzaam en toekomstbestendig vervoer. Het familiebedrijf presenteerde haar nieuwe volledig elektrische touringcar: één van de eerste volledig elektrische touringcars van Nederland en de eerste op de Veluwe.

De presentatie vond plaats tijdens een bijeenkomst voor medewerkers, familie, omwonenden en betrokken bouw- en installatiepartners. Daarbij werd niet alleen de nieuwe touringcar onthuld, maar ook het volledig gemoderniseerde en verduurzaamde bedrijfspand gepresenteerd.

De introductie van de elektrische touringcar is onderdeel van een bredere verduurzamingsslag binnen het bedrijf. Zo investeerde Van Kooten Reizen de afgelopen jaren in de modernste motoren en fossielvrije brandstof, maar ook in extra zonnepanelen, energieopslag en slimme laadoplossingen om emissieloos vervoer mogelijk te maken. Een ontwikkeling die mede door netcongestie extra uitdagingen met zich meebracht.

“Elektrisch vervoer vraagt om veel meer dan alleen een nieuwe touringcar,” aldus Van Kooten Reizen. “Achter de schermen is hard gewerkt aan de complete energievoorziening en infrastructuur om deze stap mogelijk te maken.”

Met de nieuwe touringcar zet Van Kooten Reizen een volgende stap richting emissieloos vervoer, zonder concessies te doen aan comfort, service en betrouwbaarheid.

Het familiebedrijf bestaat inmiddels ruim 100 jaar en draagt het predicaat Hofleverancier. Volgens Van Kooten Reizen past deze ontwikkeling bij de manier waarop het bedrijf al generaties lang werkt: blijven investeren in kwaliteit, innovatie en toekomstbestendig vervoer.

De volledig elektrische touringcar zal vanaf nu worden ingezet voor duurzaam personenvervoer in de regio en daarbuiten.