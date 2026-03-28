Koninklijke Euser kiest voor Sunswap Endurance als transportkoelsysteem voor emissievrije koelketenoperaties. Daarmee zet Euser een volgende stap in het verduurzamen van de logistieke operatie. Met meer dan 500 trucks en ruim 1.000 medewerkers verzorgt Euser dagelijks gekoelde distributie voor toonaangevende Nederlandse foodretailers en foodservicebedrijven. Met deze samenwerking introduceert Euser volledig elektrische transportkoeling. Zonder diesel. Zonder directe uitstoot. De trailers zijn daarnaast uitgerust met zonnepanelen, die tijdens gebruik extra energie leveren.

Dagelijks rijdt Euser koel- en vriesdistributie door stadscentra, woonwijken en naar regionale depots. Juist op die plekken waar mensen wonen en werken, maakt deze stap het verschil.

De keuze om afscheid te nemen van dieselkoeling was daarbij niet alleen een duurzaamheidsvraagstuk, maar nadrukkelijk een operationele afweging.

Een oplossing die stiller is, emissievrij werkt en beter aansluit op de praktijk van stedelijke distributie.

Bas Euser, Algemeen Directeur van Euser: “Onze chauffeurs en teams op onze vestigingen staan centraal in onze operatie. Bij de volgende stap in onze vloot keken we niet alleen naar emissies of kosten, maar vooral naar wat de werkdag daadwerkelijk verbetert voor de mensen die ermee werken – en wat het betekent voor onze klanten en de omgeving waarin wij leveren. Sunswap Endurance geeft daar een concreet antwoord op. Het systeem is vanaf dag één elektrisch ontworpen, levert aantoonbare prestaties en sluit aan op hoe onze operatie in de praktijk draait.”

Walther Ploos van Amstel, Lector Stadslogistiek Hogeschool van Amsterdam: “De verduurzaming van koel- en diepvriestransport vraagt meer dan alleen elektrische trucks. Ook de koelinstallatie achter op de trailer moet van diesel af. Innovaties zoals Sunswap laten zien dat een emissievrije koudeketen technisch en economisch haalbaar wordt.”

Vanaf de basis elektrisch ontworpen

Sunswap Endurance is volledig elektrisch ontwikkeld, waarbij hardware, software en service als één geïntegreerd systeem zijn ontworpen.

De zonnepanelen op het trailerdak verlengen de inzetduur en verminderen de afhankelijkheid van het elektriciteitsnet.

In Europa kan Endurance tot meer dan 24 uur volledig bevroren transport verzorgen op één acculading, en tot twee maanden functioneren in gekoelde temperatuur.

Mike Lowe, CEO van Sunswap: “Euser beheert omvangrijke en veeleisende koelketendistributie in Nederland. Hun benadering was precies zoals je van een professionele operator mag verwachten: bewijs dat het systeem presteert, dat service goed is georganiseerd en dat het in de dagelijkse praktijk eenvoudiger werkt voor de mensen die ermee werken.”

Minder uitstoot en minder geluid in stedelijke distributie

Dieselgedreven koelunits draaien juist in binnensteden en woonwijken – plekken waar impact op luchtkwaliteit en geluid het grootst is.

Onderzoek van TNO toont aan dat dieselkoelunits tijdens stedelijke distributie verantwoordelijk zijn voor circa een derde van de totale NOx-uitstoot van een gekoelde vrachtwagen.

Endurance produceert geen emissies tijdens gebruik en is PIEK-compliant, met lage geluidsniveaus. Daarmee is het systeem geschikt voor nachtleveringen en routes in stadscentra.

Voor chauffeurs betekent dit geen draaiende dieselmotor achter de cabine en geen uitlaatgassen bij de laadkade.

Voor omwonenden betekent het stillere leveringen en minder lokale uitstoot.

Bewezen prestaties binnen internationale wagenparken

Endurance is inmiddels operationeel binnen internationale wagenparken zoals Tesco, DFDS, Ocado, Birds Eye en Noble Foods.

Operators realiseerden tot 81% lagere operationele kosten voor koeling ten opzichte van diesel.

Daarnaast genereert het systeem continu prestatiegegevens, waardoor volledig inzicht ontstaat in inzet en optimalisatie van de vloot.