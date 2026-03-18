De Rijksoverheid ondersteunt werkgevers om de reizen van hun werknemers te verduurzamen. Het gaat dan om woon-werk-verkeer en zakelijke reizen.

Werkreizen belangrijke bron CO2-uitstoot

Bijna de helft (46%) van alle CO 2 -uitstoot door reizen in Nederland komt door reizen van en naar het werk. Door slimmer en duurzamer te reizen, zouden werkgevers en werknemers deze uitstoot flink kunnen verlagen. Dat is nodig om de doelen van de Klimaatwet te halen.

Kleine veranderingen kunnen al een groot verschil maken. Denk bijvoorbeeld aan:

een extra thuiswerkdag;

vaker de fiets gebruiken;

overstappen op elektrische auto’s.

Overheid helpt bij verduurzamen werkreizen

De Rijksoverheid helpt werkgevers om werkreizen te verduurzamen. Dat doet zij op de volgende manieren:

Tips voor werkgevers

Wilt u als werkgever reizen duurzamer maken? En wilt u weten wat uw mogelijkheden zijn? De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) kan u helpen en geeft op haar website uitleg, tips en voorbeelden.

Kansen om duurzamer te reizen aantrekkelijker te maken voor medewerkers

Er zijn veel manieren om werkreizen duurzamer te maken. Enkele voorbeelden:

Parkeerbeleid

Minder parkeerplaatsen of betaald parkeren kan autogebruik verminderen. Goede fietsenstallingen en openbaar vervoer kunnen hier ook aan bijdragen. RVO heeft meer info over parkeerbeleid.

Mobiliteitskaart

Met één kaart of app kunnen medewerkers reizen met verschillende vervoermiddelen, zoals trein, bus, deelfiets of deelauto. RVO heeft meer info over de mobiliteitskaart.

Reiskostenvergoeding

Werkgevers kunnen een onbelaste vergoeding geven aan medewerkers tot € 0,23 per kilometer. Door hogere vergoedingen te geven voor fiets of OV, wordt duurzaam reizen aantrekkelijker. RVO heeft meer info over reiskostenvergoedingen.

Mobiliteitsbudget

Medewerkers krijgen een vast budget en kiezen zelf hoe zij reizen. Duurzame keuzes, zoals fiets of OV, kunnen extra worden beloond. RVO heeft meer info over het mobiliteitsbudget

Fietsen

Fietsen is goed voor de portemonnee, gezondheid en zorgt voor een schone lucht. Met goede fietsenstallingen en fietsvergoedingen stimuleert u fietsgebruik. Fietsende medewerkers zijn vaak fitter en minder vaak ziek.

Lees hoe bedrijven hun werknemers kunnen stimuleren om de fiets te pakken.

RVO heeft meer info over de voordelen van fietsen naar het werk.

Thuiswerken

Door (deels) thuis te werken, maken mensen minder reizen. Dat scheelt CO₂-uitstoot, reistijd en kosten. Bij RVO leest u hoe werkgevers thuiswerken kunnen stimuleren.

Elektrische auto