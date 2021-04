Van der Valk en HYGENIQ verduurzamen schoonmaak hotels

Hotelketen Van der Valk en producent van ecologische schoonmaakmiddelen HYGENIQ bundelen hun krachten voor het verduurzamen van de schoonmaak van de hotels. Inmiddels wordt bij vijftig Van der Valk hotels in Nederland, België en Duitsland gewerkt met de duurzame en milieuvriendelijke reinigingsmiddelen van HYGENIQ. Deze producten hebben een onafhankelijke Cradle to Cradle™ certificering, wat betekent dat ze circulair ontwikkeld en geproduceerd zijn. Later dit jaar volgen er meer hotels.

Van der Valk wil met deze stap een duurzamere en toekomstbestendige weg inslaan. Rick Luiten, inkoper bij Van der Valk: “Als familiebedrijf staan wij elke dag stil bij dat wat we doorgeven aan de volgende generatie. Een schone wereld is daar onderdeel van. Daarom is duurzaamheid ook een belangrijke pijler in onze organisatie. In HYGENIQ vinden wij een partner die aansluit op onze eigen toekomstvisie. De reinigingsmiddelen van HYGENIQ zijn niet schadelijk voor onze medewerkers en niet vervuilend voor het milieu. Hygiëne is in onze branche van zeer groot belang. Naast duurzaam, zijn de reinigingsmiddelen van HYGENIQ ook bewezen effectief. De keuze voor deze samenwerkingspartner was snel gemaakt.”

De reinigingsmiddelen van HYGENIQ worden gebruikt in de keuken, housekeeping en voor persoonlijke hygiëne. Alle producten zijn vrij van schadelijke stoffen, waardoor medewerkers niet langer beschermende kleding nodig hebben bij het gebruik van de producten. Ook het afvalwater is niet schadelijk voor het milieu.

Verduurzaming

HYGENIQ is blij dat het met haar producten bij kan dragen aan de verduurzaming van hotels. Marcel in het Veld, oprichter en directeur van HYGENIQ: “Vanaf de oprichting van onze organisatie in 2012 zoeken wij continu naar partijen die net als wij geloven in de kracht van reinigingsproducten die, naast goed schoonmaken, ook vrij zijn van schadelijke stoffen voor mens en milieu. Wij zijn er dan ook ontzettend trots op dat een groot Nederlands familiebedrijf overtuigd is van de kwaliteit van onze producten. Samen bouwen we aan een duurzamere toekomst van hotels.”

Milieuvriendelijke en effectieve schoonmaak

HYGENIQ wil de manier waarop we schoonmaken veranderen. Hygiëne is in de hotelsector, nu nog meer dan ooit, van cruciaal belang. Met de ecologische reinigingsmiddelen van HYGENIQ wordt dat op een veilige manier gewaarborgd. HYGENIQ laat met haar duurzame producten zien dat krachtige schoonmaak hand in hand kan gaan met het beschermen van mensen en zorg dragen voor de planeet.