VACO lanceert MVO+ certificering met landelijke dekking

Vereniging VACO, de bedrijfstakorganisatie voor de banden- en wielenbranche, heeft in nauwe samenwerking met leden van de sector Bandenservice de branchespecifieke certificering VACO MVO+ ontwikkeld. De uitbreiding van het bekende keurmerk ‘VACO Erkend’ werd vandaag gevierd met de certificering van de serviceketens Euromaster Bandenservice, KwikFit en Profile Car & Tyreservice, met in totaal 400 vestigingen in Nederland.

Matthijs Verhaar (Managing Director Profile Car & Tyreservice), Pieter Bikker (Director KwikFit Zakelijk) en Edo Wiggers (Managing Director Euromaster Bandenservice) kregen het MVO+ certificaat uit handen van Tim van der Rijken (Algemeen secretaris van VACO). De officiële lancering van de certificering vond plaats tijdens de Algemene ledenvergadering van VACO.

“Waardevolle bijdrage”

VACO MVO+ is een belangrijke doorontwikkeling van de in 2002 geïntroduceerde VACO Erkend-certificering voor bandenservicebedrijven, die in 2014 werd uitgebreid met een aantal aspecten rondom maatschappelijk verantwoord ondernemen. Van der Rijken: “De aandacht voor MVO neemt snel toe. Onze leden hebben het niet alleen intern prominent op de agenda staan, ze krijgen ook steeds vaker vragen vanuit hun klantenkring over hun MVO-beleid. Vanuit de leden van onze sector Bandenservice ontvingen we verzoeken voor een branchespecifieke MVO-certificering, als aanvulling op ‘VACO Erkend’. Vervolgens hebben we samen met vertegenwoordigers van deze sector een pakket eisen opgesteld én geïmplementeerd met aandacht voor mens, milieu en maatschappij.“

De certificering is positief ontvangen door onder andere leasemaatschappij Arval. “MVO is volledig geïntegreerd in de bedrijfsvoering van Arval”, aldus manager kwaliteit Robin Broekhuijzen. “Onze klanten en berijders verwachten ook niet anders. VACO MVO+ levert hieraan een waardevolle bijdrage.”

Geoptimaliseerd voor de banden- en wielenbranche

De VACO MVO+ certificering, op vrijwillige basis, omvat aspecten die zijn geoptimaliseerd voor de banden- en wielenbranche. Een voorbeeld van een voorschrift binnen de certificering is de controle van de bandenspanning tijdens elk werkplaatsbezoek. De juiste bandenspanning vergroot de verkeersveiligheid en vermindert het brandstofverbruik, de CO2-uitstoot en bandenslijtage. De inspectie van het bandenspanning-controlesysteem (TPMS), indien aanwezig, maakt standaard onderdeel uit van elke werkorder.

Een VACO Erkend- en VACO MVO+ gecertificeerd bandenservicebedrijf heeft bewezen te voldoen aan een breed pakket eisen gerelateerd aan vakkennis, ervaring, werkplaatsuitrusting, veilig en gezond werken en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

VACO MVO+ gecertificeerde bandenservicebedrijven zijn onder meer te herkennen aan het bijbehorende logo op de gevel en het certificaat. VACO MVO+ sluit aan bij ISO 26.000, de internationale richtlijn voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.