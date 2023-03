De provincie Utrecht groeit, in aantal inwoners en bedrijven. Daarmee groeit ook de hoeveelheid logistiek verkeer van en naar onze regio. We willen dat dit zo schoon mogelijk gebeurt, liefst zero emissie, en met zo min mogelijk hinder voor de omgeving. Om krachten te bundelen hebben Hogeschool Utrecht, de gemeenten Amersfoort en Utrecht en de provincie Utrecht daarom samen het Logistiek Platform Utrecht (LPU) opgericht. De partijen nodigen logistieke bedrijven en organisaties in de regio uit om zich aan te sluiten.

Tijdens de druk bezochte LPU-bijeenkomst over Zero Emissie Stadslogistiek op 8 maart tekenden de initiatiefnemers een intentieovereenkomst. Doel is een sterke samenwerking voor efficiëntere, duurzame en schonere logistiek in de provincie Utrecht. Daarbij gaat het om vier thema’s: infrastructuur, digitalisering, logistiek in de leefbare stad en human capital. Door samen te werken met bedrijven en organisaties en onderling kennis en ervaringen uit te wisselen kunnen de partners verkeer voor (ver)bouw, verhuizen, bevoorrading, bezorging en afvalinzameling efficiënter en schoner maken.

Zero emissie, innovatie en onderwijs

Gedeputeerde Arne Schaddelee van de provincie Utrecht: “De regio staat voor vele ingrijpende wijzigingen die van invloed zijn op de logistieke wereld, denk bijvoorbeeld aan de mobiliteitstransitie en de groei van de stedelijke gebieden. Zo geldt er vanaf 2025 een zero emissiezone voor nieuwe bestelauto’s en vrachtwagens in veel binnensteden, waaronder die van Utrecht en Amersfoort. Wat moeten ondernemers doen om hun bedrijfsvoering dan gaande te houden? Dergelijke thema’s kunnen van belang zijn om aansluiting te zoeken bij het LPU.”

“Binnen het Logistiek Platform Utrecht gaan we gezamenlijk werken aan de overgang naar zero emissie en innovatie voor stadslogistiek”, zegt Eva Oosters, wethouder Milieu & Emissieloos Vervoer van de gemeente Utrecht. “Voor een gezonde stad én regio voor onze en toekomstige generaties. Als gemeente vervullen we met bijvoorbeeld onze emissieloze bierboot voor horeca-bevoorrading een voortrekkersrol. Tegelijkertijd zijn er ook uitdagingen: het beschermen van onze historische werfkelders en inrichten van stadsdistributie in nieuw te ontwikkelen wijken bijvoorbeeld. Door samen te werken kunnen we grootschalig innoveren en het verschil maken voor ons klimaat.”

Wethouder Tyas Bijlholt: “Ook in Amersfoort werken we samen met het bedrijfsleven aan de overgang naar schoon vervoer. Dit is nodig om een gezonde stad met schone lucht te blijven. Ik ben blij met de bundeling van krachten en kennis van de betrokken partijen bij het platform om dit doel te bereiken.”

Jan Bogerd, voorzitter College van Bestuur van de Hogeschool Utrecht: “Hogeschool Utrecht heeft de missie in 2030 klimaatneutraal te zijn en dat dragen we niet alleen uit binnen onze eigen muren. Want door samen te werken kunnen we de maatschappelijke opgave voor elkaar gaan krijgen. De samenwerking van het LPU is hier een mooi voorbeeld van om interdisciplinair van elkaar te leren en te horen wat bij andere organisaties speelt of waar zij tegenaan lopen. Door deze praktijkinformatie zijn we als hogeschool beter in staat om de studenten te laten meedenken en meehelpen aan oplossingen voor actuele vraagstukken. Zo leiden we tijdens het verduurzamen van de regio tegelijkertijd bekwame logistieke professionals op voor de uitdagingen van morgen.”

Groeien

De partijen nodigen logistieke bedrijven en organisaties in Utrecht uit om zich aan te sluiten. Het gaat dan bijvoorbeeld om supermarktketens, verhuisbedrijven, allerlei soorten vervoerders en verladers (klein en groot), post- en pakketbezorgers, toeleveranciers voor (groot)winkelbedrijven en restaurants, en midden- en kleinbedrijven in het algemeen. Ook partijen daaromheen, zoals data- en softwarebedrijven die actief zijn in de sector, kunnen zich aansluiten. Het platform is hierin de verbindende schakel tussen de partijen in de logistieke sector in de provincie Utrecht.

Op de foto v.l.n.r.: Wethouder gemeente Utrecht, Eva Oosters, College van Bestuur Hogeschool Utrecht, Jan Bogerd, (voorzitter), Gedeputeerde Provincie Utrecht, Arne Schaddelee, Wethouder gemeente Amersfoort, wethouder Tyas Bijlholt.