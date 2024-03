Met de ondertekening van het convenant ‘Samen eten we provincie Utrecht mooier’, zetten 17 Utrechtse organisaties zich in voor lokaal en duurzaam voedsel. Dankzij deze samenwerking wordt gezond en duurzaam eten uit de korte keten, en daarmee het eten van producten uit de regio, in Utrechtse bedrijfsrestaurants gestimuleerd.

Broodje Utrecht

Bedrijven zoals Wereld Natuur Fonds, Koninklijke Jaarbeurs, NS en het Sint Antonius ziekenhuis doen mee. Doel van het convenant is om gezamenlijk stappen te zetten, om zo de gewenste landbouw- en voedseltransitie in de provincie te stimuleren. Een mooi voorbeeld is het ‘Broodje Utrecht’ dat enkele deelnemers speciaal hiervoor ontwikkeld hebben. Een ambachtelijk broodje, gemaakt van en belegd met duurzame en lokale Utrechtse producten.

Gedeputeerde Mirjam Sterk: ‘Iedere dag lunchen duizenden mensen van bedrijven en organisaties in de provincie Utrecht op hun werk. Als provincie stimuleren wij het eten uit de korte keten. Dat is niet alleen duurzaam en gezond, het draagt ook bij aan het verdienmodel van de Utrechtse agrariërs. We brengen bedrijven, cateraars en voedselproducenten uit de provincie bij elkaar en stimuleren de samenwerking. Zo komen er in de bedrijfsrestaurants meer producten van Utrechtse origine op de menukaart, organiseren we volume en eten we samen Utrecht mooier. En dat ‘Broodje Utrecht’ is een fantastisch idee met heel veel mogelijkheden. We hopen dat de ondernemers dat omarmen en er met elkaar iets geweldigs van gaan maken!’

Menno Overtoom is Directeur Venue & Operations bij Koninklijke Jaarbeurs en een van de medeondertekenaars: ‘Jaarbeurs heeft de ambitie om in 2030 de meest duurzame evenementenorganisator en facilitator van Europa te zijn. Dat doen wij in de volle breedte van alle bedrijfsactiviteiten: opbouw van de beurzen, verkeer, logistiek én ook de catering. Wij zijn vooruitstrevend in onze catering en bezig met de verduurzaming van alles wat met voedsel te maken heeft: productkeuze, tegengaan van verspilling en het aanbieden van vegetarische alternatieven. Wij mogen trots zijn op de producten van ‘het Utrechtse land’, verser kan het gewoon niet! En dus doen wij mee. Voor het goede voorbeeld en uit overtuiging. ’

De ondertekenaars

De samenwerkingsovereenkomst is mede ondertekend door: BD-Totaal, Compass Group, Coöperatie Oregional, Coöperatieve Producenten Groene Hart B.A., Cultuur- en Congrescentrum Antropia, De Lokalist B.V., Healthy Fridge, Koninklijke Jaarbeurs, Local2Local B.V., MVO Nederland, NS, Sint Antonius ziekenhuis, Triodos Bank N.V., Udea B.V., Vermaat Groep, Wereld Natuur Fonds en provincie Utrecht als de initiatiefnemer.

Aansluiten kan nog steeds

De ondertekening van het convenant is het begin van een meerjarige samenwerking, waarin deelnemers aan de slag gaan om concrete afspraken tussen voedselproducenten, bedrijven en cateraars te realiseren. Bedrijven met interesse kunnen zich nog steeds aansluiten.