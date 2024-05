Op de wegen van de provincie Utrecht is in mei de eerste elektrische veegmachine/wegdekreiniger in gebruik genomen. Een grote primeur: deze wegdekreiniger en veegmachine in één is de eerste zero-emissie wegdekreiniger in de wereld.

Deze innovatieve machine, aangedreven door een elektrische motor, markeert een belangrijke stap in de verduurzaming van het onderhoud van de wegen en fietspaden in de provincie. De machine is eind mei voor het eerst ingezet op het fietspad op de N484 tussen Leerdam en Schoonrewoerd.

De volledig elektrische veegmachine en wegdekreiniger is aangekocht door aannemer Track Line b.v. na een aanbesteding van de provincie Utrecht. Track Line b.v. voert voor de provincie Utrecht onderhoudswerkzaamheden uit, onder andere aan wegmarkeringen.

Minder uitstoot

Door de overstap naar elektrisch aangedreven voertuigen wil de provincie Utrecht de uitstoot verminderen en de luchtkwaliteit verbeteren. Deze elektrische veeg-/reinigingswagen is weer een stap in die richting, omdat het een wagen op fossiele brandstoffen vervangt.