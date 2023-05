2500 bedrijven uit de regio (inclusief de Gooi- en Vechtstreek) krijgen tot en met 1 juni 2023 de mogelijkheid om de digitale Circulaire Volwassenheidsmeting (t.w.v. 2000 euro) zonder kosten in te vullen. De provincie Utrecht helpt bedrijven zo om inzicht te krijgen in hun circulaire ontwikkeling.

De circulaire volwassenheidsmeting is ontwikkeld in samenwerking met Route Circulair, de Technische Universiteit Eindhoven en de Hogeschool Utrecht. Op basis van tien thema’s, zoals strategie, product & dienst en vaardigheden, geeft de meting inzicht in hoe een organisatie ervoor staat op het gebied van circulariteit.

Niet alleen het aanbieden of produceren van circulaire producten wordt gemeten. Een vraag is ook of er circulaire verdienmodellen worden toegepast, of het bedrijf over circulaire ontwikkelingen communiceert en of het bedrijf bezig is met hergebruik, recycling en energiebesparing bij de bedrijfsvoering.

De tien thema’s

Naast inzicht in de circulaire volwassenheid krijgt elke organisatie praktische tips op maat, die de organisatie verder helpen naar een circulaire bedrijfsvoering. De aanbevelingen zijn afkomstig van 30 circulaire pioniers, waaronder Auping, Closing the Loop, Coolrec, Delta Development Group, Fairphone, Interface en Philips. Daarnaast levert het onderzoek input op om samen met andere organisaties de circulaire transitie in de regio Utrecht te versnellen.