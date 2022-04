Van 31 mei tot 2 juni keert Upstream voor de derde maal op rij terug in Rotterdam. Upstream brengt changemakers bij elkaar om samen te werken aan een positieve maatschappelijke impact en de nieuwe economie. Hoofdsprekers Duncan Stutterheim, André Kuipers en Constantijn van Oranje-Nassau zullen dit jaar in gesprek gaan met deelnemers over de nieuwe economie met onderwerpen als: Capital, Talent en Growth. Rotterdam zal drie dagen lang het Mekka van het innovatieve ondernemerschap zijn.

Duncan Stutterheim, André Kuipers en Constantijn van Oranje-Nassau

Dit jaar focust Upstream zich op de thema’s Capital, Talent & Growth. Door middel van uiteenlopende workshops, debatten en netwerkmomenten zullen talent, ondernemers, investeerders en innovaties aan elkaar gekoppeld worden. De ruim 2500 deelnemers kunnen dit jaar onder andere in gesprek met Duncan Stutterheim (co-founder van festival gigant ID&T), astronaut André Kuipers en tech-innovator Constantijn van Oranje-Nassau. Samen stippen de sprekers onderwerpen aan als deeptech, sustainability, het investeren in cultural landmarks en ‘galactic entrepreneurship’.

“De drie sprekers behoren tot de meest inspirerende en vooruitstrevende professionals van Nederland en trekken een groot aantal aanmeldingen van ondernemers en toptalent binnen. Het driedaagse evenement is dan ook een hotspot van invloedrijke ondernemers; er worden kapitaalinvesteringen aangetrokken, startups gevormd en waardevolle connecties gemaakt.” Aldus Lars Crama, private lead Upstream

40 city events

Naast het hoofdprogramma zullen er verspreid over de stad ruim 40 city events plaatsvinden. Het initiatief – dat mede mogelijk gemaakt wordt door de gemeente Rotterdam, Schiedam, Delft, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) de Rabobank, KPN en ICOS – richt zich op de ontwikkeling en verbetering van het ondernemersklimaat en het versnellen van innovatie in de regio groot Rijnmond.

Toegang tot toptalent en investeerders

Naast de energieke sfeer en inspirerende workshops, biedt Upstream haar deelnemers ook toegang tot een netwerk van 90+ investeerders en een pool van bijna 400 toptalenten.

‘Het festival is in de afgelopen twee jaar hard gegroeid en lijkt hier niet mee te stoppen. Met steeds meer innovatieve startups die de koers van ondernemend Nederland bepalen, is er behoefte aan een gecentraliseerd evenement waar de Nederlandse top samenkomt. Dat is Upstream in een notendop.’ aldus Lars Crama, private lead Upstream