Op 16 januari 2024 komt de top van de overheid en het bedrijfsleven voor de 17e keer samen op de Big Improvement Day (BID), een dag met als doel de positieve veranderingen in Nederland te belichten, stimuleren en accelereren. Dit jaar wordt de keynote verzorgd door Hakan Bulgurlu, CEO van toonaangevende wereldwijde fabrikant van huishoudelijke apparaten Arçelik dat als eerste organisatie in de branche klimaatneutraal werd.

Bij de Big Improvement Day 2024 staat DOEL centraal: Duurzaamheid, Ondernemerschap, Educatie en Leiderschap. Het programma is gevuld met 40 sprekers en 10 Powersessies die vooruitgang realiseren binnen deze thema’s.

Een greep uit de sprekers

Dit jaar zal internationaal zakenman en milieubeschermer Hakan Bulgurlu op het podium staan als keynote spreker samen met Constantijn van Oranje. Bulgurlu staat als CEO aan het hoofd van het beursgenoteerde Arçelik, één van de wereldwijde marktleiders in huishoudelijke apparaten met een jaaromzet van vijf miljard euro. Bulgurlu maakte van duurzame bedrijfsvoering prioriteit en zal tijdens BID 2024 toelichten hoe zijn visie het bedrijf heeft veranderd in een industrieleider op dit gebied. Zo bemachtigde het voor de vierde jaar op een rij opnieuw een plek op de Dow Jones Sustainability Index, werd het vijf jaar op rij meegenomen in de FTSE4Good Index en wist het bedrijf in 2020 volledig klimaatneutraal te worden. Constantijn van Oranje zal zijn visie delen op innovatie in Nederland en daarnaast nemen topondernemers deel aan een panelgesprek over ondernemerschap in ons land.

Andere sprekers op het gebied van duurzaamheid zijn onder andere Aaike van Vugt, CEO van de TU-Delft spin-off VSPARTICLE, een bedrijf dat innovatieve technologie ontwikkelde die de productie van groene waterstof goedkoper en duurzamer maakt en aanzienlijk vereenvoudigd, en Roeland van Delden, CEO van Leadax dat afval transformeert tot duurzame bouwmaterialen waaronder een loodvervanger.

Ook is er dit jaar ruimschoots aandacht voor een gezond Nederland. Zo zal Antje Monteiro vertellen over haar on-demand platform Fit at Home, vertelt Jeroen de Jong, CEO van Easly, hoe hij gezondheid naar de handen van de consument brengt met een breed aanbod aan gemakkelijk af te nemen zelftesten.

De Powersessies zullen worden gegeven door onder andere het Ministerie van Economische Zaken over omscholing naar klimaat- en energiebanen en het ondersteunen van academische startups om te beginnen en uit te groeien tot succesvolle bedrijven. Andere Powersessies worden georganiseerd door de Gemeente Den Haag over hoe we personeelstekorten binnen de IT-sector kunnen oplossen, ROC Mondriaan die de verbinding tussen onderwijs, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties wil versterken, Legian over cyberweerbaarheid, en Kennisland over de weg naar een smartphonevrije school. Leadax organiseert een sessie over het kiezen van duurzaamheid en circulariteit voor uw organisatie.

Ten slotte is het podiumprogramma op 16 januari gevuld met de jaarlijks terugkerende items ‘De Stand van het Land’ waarin economische en sociaal-demografische trends worden toegelicht door Gijs Rademaker namens de RTL en de uitreiking van diverse awards. Hugo de Jonge zal een BID Award uitreiken aan ‘De Meest Positieve Overheidsorganisatie van het Jaar’ en daarnaast worden één groot bedrijf en één middel tot kleinbedrijf beloond met een Phoenix Award voor succes na tegenslag. De dag wordt afgesloten met een bijzondere dialoog tussen Sjaak Bral en Wethouder Nur Icar tijdens Het Uniek Klein Haagse Kwartiertje.

De Big Improvement Day 2024 vindt op 16 januari 2024 plaats van 09:15 uur tot 19:00 uur in het AFAS Circustheater in Den Haag.

Over de Big Improvement Day

De Big Improvement Day (BID) is in 2008 opgezet vanuit de behoefte om positieve ontwikkelingen in Nederland te belichten en verder te brengen. Sindsdien komt de top van de Nederlandse overheid en het bedrijfsleven elk jaar op de derde dinsdag van januari samen voor ‘de meest positieve dag van het jaar’ en deze ‘dag van de beslissers’. BID is de afgelopen vijftien jaar uitgegroeid tot hét platform voor ontmoeting, nieuwe ideeën, vooruitstrevende samenwerkingen tussen de publieke en private sector. Met namen als Louis van Gaal, Loek Hermans en Prins Constantijn van Oranje-Nassau komt de top van de Nederlandse overheid, het bedrijfsleven, sport, zorg en onderwijs meerdere malen per jaar samen tijdens Improvement Days om contact te leggen, kennis te delen, visies te tonen en samenwerkingen aan te gaan.