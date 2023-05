Oxious start in de wijk Rotterdam Feyenoord de Oxious Talent Factory (OTF). OTF is een grootschalig commercieel naaiatelier Het beste van beide komt samen in een dubbele missie: het reduceren van de enorme textielafvalberg in Nederland, en mensen uit kwetsbare doelgroepen een baan bieden. OTF doet dit via het zogenaamde regeneratieve model: het geeft waarde aan textielafval en biedt daarnaast een verdienmodel voor de lokale gemeenschap.

In Nederland verdwijnt jaarlijks 300 miljoen kilo textiel op de afvalberg. Slechts 1% wordt gerecycled tot nieuw textiel. Oxious Talent Factory wil verschil maken en recyclebaar textiel verwerken tot nieuwe producten. In het naaiatelier worden daarnaast productiefouten hersteld, zodat afgekeurde collecties alsnog hun weg vinden naar de consument. De Oxious Talent Factory gaat vanaf de start een samenwerking aan met My Jewellery en Tomo, het eerste circulaire warenhuis van Nederland. OTF verzorgt voor deze bedrijven de reparaties van retouren.

Honderd mensen een nieuwe baan

Oxious Talent Factory heeft als doel om binnen vijf jaar een baan te bieden aan honderd mensen die momenteel niet actief deelnemen aan de maatschappij. Dit zijn statushouders met een achtergrond in de textielindustrie, maar ook bijstandsmoeders. “Het betreft mensen die nu ‘onzichtbaar’ zijn en geen deel uitmaken van de Rotterdamse economie. Uiteindelijk willen we deze mensen via ons atelier de volgende stap laten zetten naar economische zelfstandigheid”, aldus Ester Smit van Oxious.

Terugbrengen van de maakindustrie

Alle stromingen en achtergronden zijn bij de Talent Factory welkom om hun talent te ontwikkelen en etaleren. Het arbeidspotentieel wordt nu voornamelijk gezocht in een grote groep vrouwen en statushouders in en rond de wijk Feyenoord. “Vanuit hun cultuur wordt handenarbeid en verstelwerk met de paplepel ingegoten maar door henzelf onvoldoende gezien als een waardevol talent met economische waarde”, aldus Smit. “Juist deze skills willen we aantrekken, door deze doelgroep perspectief te bieden binnen een veilige en aantrekkelijke werkomgeving”.

Oxious x Talentfabriek010 = Oxious Talent Factory

Het in Rotterdam gevestigde Oxious wordt geleid door Esther Smit en Loes Stapper. Het bedrijf is internationaal actief en produceert textielproducten onder de eigen labelnaam en in opdracht voor bekende merken. De oprichters zetten zich sinds 2015 in voor gelijke rechten voor vrouwen in de lokale gemeenschap en gebruiken gerecyclede materialen. In 2022 werd Oxious B Corp Best for the World; daarmee behoort het tot de top tien van meest impactvolle bedrijven ter wereld. Met Oxious Talent Factory gaat Oxious die impact ook in Rotterdam realiseren.

De basis voor OTF is gelegd door Talentfabriek010, een impactonderneming met de doelstelling om Rotterdammers met een afstand tot de arbeidsmarkt de kans te bieden hun talent te ontwikkelen en een opleiding te volgen en door te stromen naar betaald werk. Oxious Talent Factory biedt leer/werk-ervaringsplekken voor deze doelgroep, en een betaalde baan. Zo wil Oxious Talent Factory een bijdrage leveren aan Rotterdam als Circulaire Hoofdstad van Nederland en samen met andere mooie initiatieven zoals Makers Unite en Van Hulley de textielmaakindustrie terug in Nederland brengen.

Investeren in een regeneratieve economie

Investeerders Start Foundation en Sociaal Impact Fonds Rotterdam staan beide voor een Rotterdam waarin iedereen meedoet en meetelt. Zij trekken gezamenlijk op als financiers van Oxious Talent Factory. Start Foundation is als maatschappelijk ontwikkelaar continu op zoek naar nieuwe mogelijkheden om aan een arbeidsmarkt te bouwen waarin iedereen meedoet. “Hiervoor zetten we actief programma’s en projecten op, agenderen we issues, mengen we ons in het publieke debat en investeren we in initiatieven die passen bij onze visie: iedereen aan het werk die dat wil”, aldus Rob Verbakel, investeringsadviseur van Start Foundation. “Oxious Talent Factory is één van deze duurzame initiatieven waarin we als Start Foundation geloven. Wij ondersteunen ze dan ook graag met onze kennis, netwerk en geld, om ze te helpen groeien in hun ambitie.”