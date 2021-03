Upfield treedt toe tot de Global Shea Alliance

Upfield heeft vandaag aangekondigd dat het zich aansluit bij de Global Shea Alliance (GSA). De producent van plantaardige margarines, spreads en kazen heeft zich daarnaast geregistreerd als GSA-duurzaamheidspartner en zet zich zodoende in voor het bevorderen van de duurzame ontwikkeling van de shea-sector. De toetreding tot de Global Shea Alliance vormt een belangrijk onderdeel van Upfields duurzaamheidsstrategie. Aanvullend op Upfields eigen beleid zal het standpunt inzake shea vanaf heden geleid worden door de duurzaamheidsrichtlijnen en implementatiecriteria opgesteld door de Global Shea Alliance.

Als lid van de GSA zal Upfield samenwerken met ngo’s, producenten en vrouwenorganisaties om gezamenlijk te pleiten voor productiepraktijken die zowel de mens als de planeet ten goede komen.

Sally Smith, Head of Sustainability bij Upfield: “Upfield zet zich in voor de verantwoorde en duurzame inkoop van al onze natuurlijke ingrediënten. Hoewel shea algemeen wordt beschouwd als een duurzaam gewas, erkennen we ook de potentiële veiligheids-, arbeids-, milieu- en economische risico’s die samenhangen met het verzamelen en verwerken van sheanoten. We verheugen ons op de samenwerking met de Global Shea Alliance en partners in de shea-waardeketen om deze problemen aan te pakken.”

Simballa Sylla, President van de Global Shea Alliance: “We zijn blij om Upfield aan boord te hebben. De Global Shea Alliance verwelkomt hun bijdrage aan het promoten van het gebruik van shea in plantaardige producten, een snelgroeiende sector die extra economische kansen kan creëren voor vrouwelijke verzamelaars/verwerkers en hun gemeenschappen. We kijken uit naar een mooi partnerschap.”

Concrete punten voor verbeteren keten

Upfield zal samenwerken met zijn leveranciers om de duurzaamheidsprincipes van de GSA te implementeren in de keten voor shea in West-Afrika. Enkele van deze principes zijn onder meer het mogelijk maken van de economische empowerment van en een hoger inkomen voor verzamelaars, het verbeteren van de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van verzamelaars, het respecteren van landrechten, het implementeren van maatregelen voor milieubescherming en -herstel en het verbeteren van de traceerbaarheid.

Over GSA

De GSA is een non-profit industrievereniging met 560 leden uit 35 landen, waaronder vrouwengroepen, merken en retailers, leveranciers en ngo’s. Door middel van publiek-private partnerschappen bevordert de GSA de duurzaamheid van de industrie, kwaliteitspraktijken en -normen en de vraag naar shea in voedsel en cosmetica. Bezoek www.globalshea.com voor meer informatie.