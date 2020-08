Upfield introduceert CO2-labeling op 100 miljoen verpakkingen

Upfield (met hoofdkantoor in Nederland) introduceert eind 2021 CO2-labeling op 100 miljoen verpakkingen van zijn plantaardige spreads, margarines, plantaardige boters en plantaardige crèmes. Het doel is om consumenten te helpen weloverwogen beslissingen te nemen over de milieu-impact van de voedingsmiddelen waarvoor ze kiezen. Merken waaronder Country Crock Plant Butter in de Verenigde Staten en Flora Plant in het Verenigd Koninkrijk en Ierland hebben de nieuwe labels al geïntroduceerd. In de komende maanden is Upfield van plan om de labels uit te rollen op hun toonaangevende merken, waaronder Flora, Becel, ProActiv en Rama.

Consumenten kiezen voor minder impact op milieu

Volgens een vorig jaar verschenen rapport wordt consumentengedrag bij aankoopbeslissingen positief beïnvloed door CO2-labeling. Wanneer consumenten directe vergelijkingen kunnen maken tussen verschillende voedingsgroepen, kiezen ze voor voeding met lagere milieueffecten. Consumenten hebben de neiging om de CO2-impact van de voeding die ze eten te onderschatten. Hen informeren en inspireren om voeding te kiezen die niet alleen gezonder, maar ook duurzamer is, is dus een cruciale stap in de overgang naar een duurzamer voedselsysteem.

“Branchegenoten, volg ons voorbeeld”

“De huidige voedseletiketten bieden consumenten al veel belangrijke informatie over ingrediënten, gezondheidsvoordelen, allergenen, opslag en gebruik. Door het toevoegen van CO2-labels, zullen consumenten ook in staat zijn om de impact die hun voedingskeuzes hebben op ons klimaat te begrijpen,” zei Dr Jeanette Fielding, Chief Corporate Affairs and Communications Officer, Upfield. “Dit initiatief zal de overgang naar een duurzamer voedselsysteem ondersteunen, met volledige openheid en transparantie als een belangrijke motivator voor duurzame voedingskeuzes. We roepen onze branchegenoten op om dit voorbeeld te volgen en nu CO2-labeling op de verpakking door te voeren.”

70% kleinere ecologische voetafdruk

Na een eerste studie in 2016 gaf Upfield het Zwitserse duurzaamheidsadviesbureau Quantis de opdracht om zelfstandig de milieu-impact van de gehele levenscyclus van Upfield’s producten te beoordelen. De resultaten werden gepubliceerd in een peer-reviewed studie in het International Journal of Life Cycle Assessment. Uit die studie, uitgevoerd in 21 markten in Europa en Noord-Amerika, bleek dat Upfield’s plantaardige margarines en spreads gemiddeld een 70% kleinere ecologische voetafdruk hebben, de helft van de hoeveelheid water en 2/ 3 minder land gebruiken dan roomboter.

Gedeelde verantwoordelijkheid

“Upfield wil consumenten helpen duurzamere voedingskeuzes te maken,” zei Sally Smith, Head of Sustainability, Upfield. “Onze groeiende wereldbevolking zal steeds meer moeten leren leven binnen aangescherpte milieunormen; een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor zowel telers, fabrikanten als consumenten.. Het delen van op wetenschap gebaseerde milieubeoordelingen is de enige verantwoorde manier om de klimaatimpact van hun voedingskeuzes aan consumenten te communiceren.”

Plantaardige diëten hebben de toekomst

De urgentie van de overgang naar een duurzaam voedingssysteem is vastgelegd in de historische rapporten van de EAT-Lancet Commissie, het World Resources Institute en het Intergouvernementeel Panel on Climate Change (IPCC). In 2019 bleek uit de onderzochte analyses van het IPCC dat plantaardige diëten tegen 2050 een adequate voedingsproductie kunnen garanderen, minder land kunnen gebruiken dan nu, waardoor aanzienlijke bosregeneratie mogelijk is en de uitstoot van broeikasgassen op het land met maximaal een derde van de ‘business-as-usual’-case voor 2050 kan worden verminderd. Er kan dus een enorm positieve impact worden gemaakt door bewust te kiezen voor voedingsmiddelen met een lagere uitstoot.