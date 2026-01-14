osapiens, een toonaangevende leverancier van bedrijfssoftware voor duurzame groei, heeft vandaag aangekondigd dat het een overeenkomst heeft gesloten waarbij Decarbonization Partners, een joint venture van BlackRock en Temasek, een Series C-financieringsronde van US$ 100 miljoen leidt, onder voorbehoud van goedkeuring door toezichthouders. Decarbonization Partners voegt zich bij de bestaande investeerders Goldman Sachs Alternatives, dat in 2024 de Series B-ronde van US$ 120 miljoen leidde, en Armira Growth, dat in 2023 de Series A-investering van US$ 27 miljoen verzorgde.

De opbrengsten van de investering worden ingezet om productinnovatie te versnellen en de groei in bestaande en nieuwe internationale markten te ondersteunen. Hiermee versterkt osapiens zijn positie als wereldwijd platform voor duurzame groei.

osapiens ontwikkelt enterprise software waarmee organisaties regelgeving, duurzaamheid en operationele efficiëntie over de volledige waardeketen kunnen beheren binnen één geïntegreerd platform. De osapiens HUB biedt momenteel meer dan 25 enterprise-oplossingen. Deze draaien allemaal op een multi-tenant infrastructuur die AI-gedreven automatisering en naadloze samenwerking tussen bedrijven mogelijk maakt. Het platform combineert oplossingen voor transparantie en efficiëntie en helpt organisaties risico’s te beperken, efficiëntie te maximaliseren en zich snel en flexibel aan te passen aan veranderende wet- en regelgeving. Daarmee zet osapiens nieuwe standaarden in de sector.

“Deze investering bevestigt onze strategie en langetermijnvisie,” zegt Alberto Zamora, Co-CEO en medeoprichter van osapiens. “Ze benadrukt dat duurzame groei en AI-gedreven efficiëntie topprioriteiten blijven voor internationale investeerders. Decarbonization Partners is voor ons een uitzonderlijke partner. Met hun sterke focus op duurzaamheid en de wereldwijde slagkracht en investeringservaring van BlackRock en Temasek brengen zij precies de schaal en het perspectief dat we nodig hebben voor onze volgende groeifase. Ons doel is om de onbetwiste wereldwijde marktleider binnen onze categorie te worden, voor ondernemingen van elke grootte.”

Matthias Jungblut, Co-CEO en medeoprichter van osapiens, voegt hieraan toe: “Decarbonization Partners begrijpt de complexe regelgevingsomgeving waarin bedrijven vandaag opereren, én de kansen die AI-gedreven efficiëntie biedt. Hun ruime ervaring met het opschalen van toonaangevende technologiebedrijven maakt hen een ideale strategische partner, naast Goldman Sachs Alternatives en Armira Growth.”

“osapiens verandert fundamenteel de manier waarop bedrijven transparantie, naleving van regelgeving en operationele excellentie bereiken binnen de steeds complexere toeleveringsketens,” aldus Dr. Meghan Sharp, Global Head en Chief Investment Officer van Decarbonization Partners. “Bedrijven wereldwijd zoeken naar betrouwbare en schaalbare software om te voldoen aan de groeiende eisen op het gebied van regelgeving, duurzaamheid en decarbonisatie. Het platform van osapiens biedt de helderheid die organisaties nodig hebben om verantwoord te opereren en duurzaam te groeien.”

Over osapiens

osapiens ontwikkelt software waarmee bedrijven duurzame groei kunnen realiseren in hun volledige waardeketen. De osapiens HUB is een multi-tenant hyperscalerplatform dat samenwerking tussen bedrijven en AI-automatisering mogelijk maakt. Het platform combineert meer dan 25 oplossingen in twee categorieën. Transparantie-oplossingen stellen bedrijven in staat te rapporteren over financiële en niet-financiële gegevens, toeleveringsketens te beheren, uiteenlopende risico’s te beperken (waaronder cyberrisico’s en handels- en geopolitieke risico’s) en te voldoen aan product-, rapportage- en supplychain-regelgeving. Efficiëntie-oplossingen maken AI-gedreven samenwerking met leveranciers en onderhouds-, service- en distributieprocessen mogelijk om de operationele prestaties te verbeteren en het concurrentievermogen te versterken.

osapiens werd in 2018 opgericht in Mannheim, Duitsland, door Alberto Zamora, Stefan Wawrzinek en Matthias Jungblut. Het internationale team van meer dan 550 toegewijde professionals in Europa en de Verenigde Staten ondersteunt meer dan 2400 klanten wereldwijd, waaronder wereldwijde marktleiders zoals Coca-Cola North America, Lidl, Carrefour, OTTO en de Acciona-Nordex Group.

Over Decarbonization Partners

Decarbonization Partners is een joint venture tussen Temasek en BlackRock, gericht op investeringen in laat-fase durfkapitaal en private equity in de vroege groeifase. De focus ligt op next-generation bedrijven die oplossingen en technologieën ontwikkelen om de wereldwijde inspanningen te versnellen richting een netto-nul-economie in 2050.

Decarbonization Partners combineert de complementaire platforms en expertise van Temasek en BlackRock op het gebied van het aantrekken en beoordelen van private investeringen, portefeuille- en risicobeheer, en duurzame technologie en data-analyse. Het investeert in een breed scala aan bedrijven met bewezen technologie die kapitaal nodig hebben om op te schalen.

Het partnerschap heeft US$ 1,40 miljard aan kapitaal aangetrokken van een diverse groep van meer dan 30 institutionele beleggers uit Noord-Amerika, Europa en de Azië-Pacific.

Foto: osapiens oprichters Matthias Jungblut,Stefan Wawrzinek en Alberto Zamora (van links naar rechts)