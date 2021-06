Unox introduceert chipolataworstjes met groente

Chipolataworstjes met groente

Maar liefst 86% van de Nederlanders geeft aan best wat minder vlees te willen eten. Door het verminderen van dierlijk vlees en toevoegen van meer groente in deze chipolataworstjes maakt Unox het makkelijker om meer plantaardig te eten. Bij deze worstjes is namelijk 30% van het vlees vervangen door bijvoorbeeld kidneybonen & paprika of rode biet & appel. Zo wordt er bijna een derde minder vlees gegeten, zonder in te leveren op smaak. Dit is een van de manieren waarop Unox werkt aan het toekomstbestendig maken van de Hollandse pot.

Nico Wormgoor, Senior Categoriemanager vlees, kip en vis bij Jumbo; “Unox is bij veel mensen in Nederland onderdeel van de maaltijd, ze kunnen echt helpen om een positieve verandering in ons eetgedrag op gang te brengen. Bij Jumbo maken we lekker én gezond eten voor iedereen makkelijk en bereikbaar. We zien dan ook dat steeds meer van onze klanten kiezen voor een (meer) plantaardig alternatief, goed voor de gezondheid en voor het milieu. Daarom maken we graag plaats vrij in ons koelschap voor de nieuwe en lekkere chipolataworstjes van Unox.”

50/50

Op dit moment eten Nederlanders met zo’n 3 kilogram dierlijke eiwitrijke producten per week, bijna 25% meer dierlijke eiwitten dan nodig is voor een gebalanceerde voeding. De verhouding tussen dierlijke en plantaardige eiwitten in ons voedselpatroon is uit balans. Een 50/50 verhouding tussen dierlijke en plantaardige eiwitten is beter voor onze gezondheid en voor de planeet, zo stelt de ‘Green Protein Alliance’. Deze vereniging zet zich samen met verschillende merken en bedrijven in om Nederlanders te helpen om vaker voor plantaardige voeding te kiezen.

“Unox neemt zijn rol hierin serieus door de hoeveelheid vlees in zijn producten te verminderen en groente toe te voegen. De nieuwe chipolata worstjes zijn daarvan een goed voorbeeld”, aldus Maud Meeùs, Marketing Unox. “Omdat Unox jaarlijks gemiddeld bij 8 van de 10 huishoudens onderdeel is van de maaltijd kan het op grote schaal een positieve impact maken op de evolutie van de Nederlandse keuken. Deze introductie geeft dan ook invulling aan onze ambities om beter, minder of geen vlees én meer groente te eten.”

Commitments onderdeel van Future Foods-strategie

De commitments van Unox zijn onderdeel van Unilever’s Future Foods-strategie. Future Foods markeert niet alleen de toezegging om het foods-portfolio te verbeteren, het is ook de belofte om te helpen om het wereldwijde voedselsysteem te transformeren. Hiermee heeft iedereen, overal, toegang tot gezond en betaalbaar voedsel dat goed is voor de planeet.