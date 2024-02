University Rebellion eist dat het College van Bestuur van de TU/e bedrijven uit de fossiele industrie uitsluit van deelname aan de Career Expo. Ook wil de actiegroep dat de persvrijheid van het onafhankelijke magazine Cursor gegarandeerd wordt. Als niet aan de eisen wordt voldaan, gaat University Rebellion in maart het Auditorium bezetten.

De bezetting van het Auditorium vindt plaats tijdens de Career Expo op 5 en 6 maart. Tenminste, als het College van Bestuur (CvB) van de TU/e niet voor het eind van de maand verklaart dat het de banden met de fossiele industrie volledig verbreekt. Dat kondigt University Rebellion aan in een persbericht. Het CvB geeft desgevraagd geen reactie op de eisen van de actiegroep.

University Rebellion kondigde de actie afgelopen vrijdag al aan in de grote hal van Atlas. De eisen werden middels een megafoon kenbaar gemaakt aan de TU/e-gemeenschap en het CvB.

De actiegroep is ontstemd dat de fossiele industrie nog steeds welkom is op de Career Expo, het loopbaanoriëntatie-evenement van de Wervingsdagen. Op de Career Expo zal onder meer oliemaatschappij Shell aanwezig zijn, blijkt uit een Instagrampost van de organisator.

Duurzaamheid

Volgens University Rebellion botst dit met de “volledige inzet voor duurzaamheid” waar het CvB prat op gaat. Het bestuur kondigde op 8 december 2022 in een statement aan dat het alleen nog met fossiele bedrijven zou samenwerken als het om duurzame projecten gaat.

“De TU/e heeft wel een duurzaamheidsplan, maar daarin wordt samenwerking met de fossiele industrie niet gemeden”, zegt de woordvoerder. “Wij vragen ons af of je überhaupt wel in zee moet gaan met deze bedrijven. Ze willen namelijk nauwelijks veranderen en blijven investeren in fossiele brandstoffen. We vinden een samenwerking daarom ook niet de beste manier is om te investeren in een duurzame toekomst.”

Cursor

Voor de eisen omtrent Cursor verwijst de groep naar de eisen die de Cursorredactie stelde nadat hoofdredacteur Han Konings in oktober 2023 uit zijn functie werd ontheven. Dit zijn: een nieuwe en onafhankelijke redactieraad, betrokkenheid van de redactie bij de benoeming van een nieuwe hoofdredacteur en een herziening van het redactiestatuut om de onafhankelijkheid van Cursor te waarborgen.

Zowel de samenwerking met de fossiele brandstofindustrie als het gebrek aan persvrijheid staan volgens University Rebellion het bereiken van een duurzame en sociaal rechtvaardige wereld in de weg en zijn daarom onacceptabel voor een universiteit.

Derde bezetting

Dit zou de derde bezetting zijn van University Rebellion op de TU/e-campus; in december 2022 bezetten ze 5 dagen lang de vergaderzaal van het College van Bestuur in Atlas. Iets recenter, in mei 2023, bezetten ze dezelfde zaal een dag lang tijdens de inauguratie van rector magnificus Silvia Lenaerts.