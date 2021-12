Universiteiten Wageningen, Groningen en Leiden in top 10 duurzaamste universiteiten ter wereld!

Wageningen University & Research is voor de vijfde achtereenvolgende keer de meest duurzame universiteit volgens de UI GreenMetric 2021 van de 956 deelnemende universiteiten. Rijksuniversiteit Groningen is dit jaar geëindigd op de derde plaats. Vorig jaar was dat een gedeelde 7de plaats. Universiteit Leiden prijkt nu op de 7de plaats (samen met drie andere universiteiten) en stijgt daarmee 1 plek. Daarmee staan opnieuw drie Nederlandse universiteiten in de top 10.

De UI GreenMetric ranking is opgezet door de Universitas Indonesia om aandacht te vragen voor duurzaamheid in het beleid van universiteiten. Op basis van numerieke data worden de universiteiten gerangschikt.

Bekijk hier de volledige lijst.

De top 10