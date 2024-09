Maastricht University Center for Entrepreneurship and Innovation, BDO Accountants & Adviseurs en AFAS Software gaan onderzoek doen naar de uitdagingen en kansen voor Nederlandse familiebedrijven ten aanzien van de ecologische verduurzamingsopgave*. Het onderzoek is onderdeel van een driejarige samenwerking tussen BDO, Maastricht University en AFAS met als doel door onderzoek het ondernemingsklimaat voor familiebedrijven te versterken.

Welke rol speelt duurzaamheid bij de continuïteit van het familiebedrijf? En wat is de invloed van de toekomstige generatie hierop? Het zijn vragen die onderzoekster Prof. Dr. Anita van Gils van Maastricht University de komende periode aan zowel huidige bestuurders als (potentiële) opvolgende generaties van een groot aantal Nederlandse familiebedrijven zal voorleggen. Van Gils: “Het onderzoek richt zich dit jaar op ‘ecologische duurzaamheid’, een onderwerp dat belangrijk is in de strategie van alle drie de onderzoekspartners. We hopen onder andere te identificeren wat verschillende familiegeneraties motiveert om te investeren in ecologische duurzaamheid, welke kansen en bedreigingen ze hierbij moeten overwinnen en welke resultaten ze ervaren. De doelstelling is om de opgedane kennis via presentaties en publicaties te delen met families, adviseurs, wetenschappers en overheden.”

Ook bij BDO staat duurzaamheid hoog op de agenda. Voor Joost Vat, partner bij BDO, sluit het onderzoeksonderwerp naadloos aan bij de gesprekken die hij heeft met familiebedrijven over een duurzaam businessmodel. Vat: “Familiebedrijven zijn uniek in hun soort, juist door de combinatie van bedrijf en familie. Wat ons betreft verdienen familiebedrijven dan ook alle aandacht en ondersteuning om toekomstbestendig te blijven. Met deze samenwerking willen we daar een bijdrage aan leveren. Het feit dat we dat de komende jaren met de Universiteit Maastricht en het prachtige familiebedrijf AFAS Software mogen doen, borgt de kwaliteit en de aansluiting bij de belevingswereld van familiebedrijven.”

Arnold Mars, CFO bij AFAS Software over de samenwerking: “Als familiebedrijf weten we uit eigen ervaring welke unieke uitdagingen en kansen familiebedrijven tegenkomen. We werken al jaren intensief samen met andere familiebedrijven en hebben daardoor inzicht in de thema’s die hen bezighouden, zoals overdracht, innovatie, continuïteit, groei en duurzaamheid. Deze samenwerking met Universiteit Maastricht en BDO stelt ons in staat om onze gedeelde kennis verder uit te breiden en te delen. Door middel van dit onderzoek willen we nog beter begrijpen hoe familiebedrijven gezamenlijk kunnen innoveren en groeien. Wij geloven sterk in de kracht van familiebedrijven en zetten ons graag in om hen te ondersteunen in hun succes en bijdrage aan een duurzame toekomst.”

Meer over het onderzoek

Het onderzoek wordt naar verwachting afgerond in het laatste kwartaal van 2024. De uitkomsten worden gepubliceerd in het eerste kwartaal van 2025.

* We definiëren ecologische duurzaamheid als de inzet van het familiebedrijf om nadelige effecten op het milieu te minimaliseren en tegelijkertijd een efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen en ecologische stabiliteit op de lange termijn te maximaliseren.

Foto: (v.l.n.r.): Arnold Mars (AFAS Software), Prof. Dr. Anita van Gils (Maastricht University Center for Entrepreneurship and Innovation) en Joost Vat (BDO Accountants & Adviseurs).