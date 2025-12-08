Het repareren van kapotte kleding komt vandaag een stap dichterbij, nu circulariteitsinnovator United Repair Centre (URC) aankondigt dat het een nieuwe reparatiehub opent in modehoofdstad Parijs.

Dit wordt de derde Europese locatie voor het reparatie- en sociale-inclusiebedrijf, na de opening van reparatiehubs in Amsterdam en Londen, voor reparaties van toonaangevende merken zoals Patagonia, lululemon, Levi’s, Arc’teryx, The North Face en Decathlon. Dit wordt mogelijk gemaakt door een nieuwe investering van 3,2 miljoen euro van een groep impactinvesteerders uit Nederland en Frankrijk, plus de steun van de stad Parijs. De investering in URC maakt het tevens mogelijk om in de komende twee jaar twee nieuwe Europese hubs te openen en een technisch team op te richten dat de eigen serviceplatforms die door de klanten van URC worden gebruikt, verder zal ontwikkelen.

Gezien Parijs’ erfgoed als het mode-epicentrum van Europa, biedt de nieuwe hub een kans om gedragsverandering bij burgers en bedrijven te stimuleren en reparatie te stimuleren in plaats van nieuwe te kopen. Het wordt gevestigd in het bruisende 13e arrondissement, in een nieuwe, architectonisch ontworpen ruimte die al onderdak biedt aan diverse organisaties die zich richten op circulariteit en sociale inclusie.

United Repair Centre, opgericht in samenwerking met outdoormerk Patagonia en met steun van de Amsterdam Economic Board, staat onder leiding van CEO Thami Schweichler en COO Paul Kerssens. Zij delen een passie om repareren de nieuwe cool te maken, via een netwerk van sociaal inclusieve reparatiecentra in heel Europa.

Thami Schweichler, oprichter en CEO van United Repair Centre, zegt: “Frankrijk heeft wereldwijd het voortouw genomen in het voeren van gedurfde en ambitieuze beleidsmaatregelen om de opkomst van goedkope, slecht gemaakte kleding tegen te gaan, dus het was voor ons altijd logisch om de filosofie van United Repair Centre naar Parijs te brengen. En met de opening van Shein’s eerste fysieke winkel in de stad, zijn we precies op tijd om de sociale en milieu-impact te laten zien van het repareren van kleding waar je al van houdt, in plaats van het kopen van nieuwe dingen die je niet nodig hebt.”

United Repair Centre Paris gaat in februari 2026 van start met een team van lokale reparatietechnici, van wie velen een vluchtelingenachtergrond hebben en in het verleden kleermaker zijn geweest. Naast de reparatiewerkzaamheden zal er een United Repair Academy op locatie zijn, die training en een gegarandeerde baan aan het einde van de cursus biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

De investeringsronde is een samenwerking tussen impactfinancierings- en sociaalondernemerschapsinvesteringsmaatschappijen Phitrust en makesense in Frankrijk en België, en ROM InWest in Nederland, plus de Nederlandse early stage investeerders DOEN Ventures en Parrot Eyes. De financiering werd gefaciliteerd door Generous Minds.

Schweichler voegt eraan toe: “Toen we de allerbeste bedrijven samenbrachten voor purpose investment, hoopten we dat we echte partners zouden vinden om onze ethos en ambities te delen. De toekomst van United Repair Centre als katalysator voor systeemverandering in heel Europa, gedreven door technologie en reparatievakmanschap, is mogelijk gemaakt door dit dreamteam van financiële vernieuwers. We zijn er enorm blij mee.”

Rogier de Groot, Impact Investment Manager bij DOEN Ventures: “Om de kledingindustrie duurzamer te maken, is het essentieel om de enorme hoeveelheid kleding die er al is te repareren en hergebruiken. United Repair Centre heeft bewezen dat dit op grote schaal en op een sociaal inclusieve manier kan. URC maakt de transitie mogelijk om repareren de standaard te maken voor merken in Europa en toegankelijk voor alle consumenten.”